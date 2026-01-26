Anuncian Industria de Reuniones 36 eventos para Mazatlán de aquí al mes de abril

Tras finalizar la temporada 2025 con varios eventos y actividades que atrajeron turismo para la ciudad, el Subsecretario de la Industria de Reuniones de Sectur, Alejandro Higuera, informó que para el primero cuatrimestre de 2026 se tienen confirmados ya 36 eventos a realizarse en Mazatlán.

Mencionó que a pesar de la situación de inseguridad que se vive en Sinaloa, el año pasado hubo un crecimiento en cuanto a las convenciones y eventos deportivos que albergó el puerto; por lo que esperan que esto se pueda repetirse gracias a los grandes inmuebles que tiene Mazatlán.

“(Tenemos) Buenas cuentas. Yo creo que Sinaloa y específicamente Mazatlán, que es la joya del turismo en Sinaloa, a pesar de todo lo que se pueda decir, cerramos el año pasado de muy buena forma, crecimiento en el tema de convenciones, eventos deportivos, y este año arrancamos con nuevas cosas”, explicó Higuera Osuna.

“Son 36 eventos ya de aquí a abril; incluso en enero ya hubo alguno, y la dinámica del puerto está muy bien. Mazatlán es un destino que compite con otros destinos parecidos de sol y playa. Y bueno, instalaciones como el Centro de Convenciones, y luego esta zona del aeropuerto Mazatlán, que es Estrella de Mar, también se está desarrollando muy bien”.

Explicó que a pesar de que la mayoría de eventos y convenciones son organizadas por la iniciativa privada, también son de gran ayuda para seguir promocionando al puerto como un destino turístico, ya que siempre tienen un concepto integral para dar forma y la mejor promoción a sus eventos.

“Ahorita, en estos días arranca la convención, por ejemplo, de D’portenis, una empresa sinaloenses que traen a la mayor parte de sus trabajadores. También las tiendas Coppel a principios de febrero, tienen su convención nacional aquí en Mazatlán. Entonces, empresas locales que son con cobertura nacional, pues le apuestan al destino y eso nos ayuda mucho”.

Destacó además el anuncio del Gobernador Rubén Rocha Moya, acerca de que la carrera ciclista ‘Tour de Francia’ se mantiene en Mazatlán con una nueva etapa; el cual es un evento que pone a la ciudad y a todo el estado en el mapa a nivel internacional, pues son circuitos clasificatorios para las etapas finales.