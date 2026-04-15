Anuncian la Carrera Pedestre ‘Saúl Guevara Nava’ y el Galardón Estatal de Periodismo 2026

Celebrando tres décadas de tradición de la justa deportiva periodística Saúl Guevara Nava, conmemorando el Día de la Libertad de Expresión en México, fue presentada la edición 2026 para realizarse el domingo 7 de junio, en la Avenida Leonismo junto al Parque Central a las 7:00 de la mañana, en la que se espera la participación de más de 200 corredores, informó Susana Cazadero, coordinadora de la carrera; Freddy Cisneros, coordinador de Ligas y Clubes del IMDEM y Paul Luque, director de espectáculos Costa del Pacífico.

“Estamos de aniversario, son 30 años los que cumplimos haciendo esta, carrera y estos eventos y creo que es bien importante que sepan es del tipo recreativa pero con entrega de premios, que es como lo más formal”.

“Entonces, es una carrera de aniversario que tiene mucho significado porque hace 30 años precisamente pues falleció Saúl y la carrera se hizo en su honor”, destacó Susana Guevara.

Además de destacar la labor del gremio periodístico de todo Sinaloa por su trayectoria citando a quienes serán galardonados en el marco del Día de la Libertad de Expresión el próximo 7 de junio de 2026.

PERIODISTAS GALARDONADOS

Los Mochis:

- Luis Bojórquez Argüellles

- Mario Demetrio Calixto Sánchez

- Guadalupe Padilla Mendívil

- Fernando Solís Verdugo

- Marco Valdez

- Florecita Trasviña

Guamúchil:

- Tiguas Ritcher

- Kory Inzunza

- Alma Urías

Culiacán:

- Gilberto Meza

- Celina Fonseca

- Elisa Pérez Garmendia

- Ernesto Cuen

- Andrés Villareal

- Javier López

- Héctor Ponce

- Guillermo Bañuelos

Guasave:

- Silve Cabanillas

- Ramón Cabanillas

- Ana Delia López

- Carlos Rael Morales

Escuinapa:

- Daniel Guzmán

Mazatlán:

- Sofía García

- Marco Lizárraga

- Leticia López

- Jorge Osuna

- Adriana Carlos

- Programa La Chorcha

- Roberto Osuna “Quecón” - Póstumo.

En cuanto a la carrera, citaron una bolsa a repartir de 20 mil pesos en efectivo para los competidores de las categorías libre, sub máster, máster, golden, novatos y femenil para periodistas, así como la categoría libre única varonil y femenil de la comunidad runner de Mazatlán.

Los niños también podrán participar en la categoría infantil hasta los 12 años, quienes serán premiados con regalos sorpresas otorgados por los patrocinadores.

La inscripción es gratuita y quedan abiertas a partir de este momento hasta el viernes 5 de junio a las 18:00 horas en línea a través del correo electrónico carrerasaulguevaranava@gmail.com señalando el nombre completo, edad, sexo, puesto que desempeña, medio de comunicación, categoría y prueba.

En caso de los invitados solo se requiere nombre, edad, sexo, ya que participan únicamente en una categoría. Para los niños solo es necesario nombre y edad.