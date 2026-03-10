$!Anuncian la edición 2026 de la FeliUAS, que arrancará el 18 de marzo

La Feria del Libro de la UAS, la FeliUAS 2026, se llevará a cabo del 18 al 22 de marzo con 150 actividades programadas.

Para este año, la FeliUAS aspira reunir a 14 mil asistentes y 21 editoriales y escritores regionales.

El Vicerrector de la UAS, Manuel Iván Tostado Ramírez, destacó que el capítulo de este año tiene crecimiento estructural, territorial y formativo, ampliando su alcance, fortaleciendo su vocación pedagógica y consolidando el papel de la Universidad como actor cultural estratégico.

La FeliUAS se proyecta como un programa institucional maduro, con impacto educativo, cultural y social, y con capacidad de expansión sostenida.

Con más de 150 actividades programadas en cinco días, se realizará la FeliUAS, que en esta edición tendrá como invitada de honor a la Universidad Veracruzana.

“Estamos aquí para anunciar esta edición 2026 de nuestra feria, que va a tener como invitada de honor a la Universidad Veracruzana, que generalmente cada año nos acompaña una institución hermana de la Universidad y en esta ocasión viene esta universidad que ya cuenta con una tradición importante en el quehacer de los libros, del quehacer cultural”, destacó.

Incluso, dijo que habrá una presentación del son jarocho con un trío de música huasteca.

La novedad de la FeliUAS para este año es el esquema de “Libros Vivos” pensando en la necesidad de atender a los jóvenes de la preparatoria Jaramillo, Antonio Rosales y Mazatlán y de las facultades de universitarios para además de que asistan como espectadores a las presentaciones de libros en el polideportivo algunos escritores les visitarán en sus aulas.

“La mayoría de los autores que van a estar participando van a ir a las preparatorias, y vamos a hacer una una extensión más de este encuentro literario, vamos a desarrollar también ahí el programa de lectura que ya tenemos, nos faltaba cubrir la parte sur y con esto consideramos que seguimos apoyando al quehacer, digamos, que tiene que ver con esta parte fundamental y que está relacionada con el quehacer de los libros”.