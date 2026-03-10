$!Anuncian la edición 2026 de la FeliUAS, que arrancará el 18 de marzo

La Feria del Libro de la UAS, la FeliUAS 2026, se llevará a cabo del 18 al 22 de marzo con 150 actividades programadas.
Para este año, la FeliUAS aspira reunir a 14 mil asistentes y 21 editoriales y escritores regionales.
El Vicerrector de la UAS, Manuel Iván Tostado Ramírez, destacó que el capítulo de este año tiene crecimiento estructural, territorial y formativo, ampliando su alcance, fortaleciendo su vocación pedagógica y consolidando el papel de la Universidad como actor cultural estratégico.
La FeliUAS se proyecta como un programa institucional maduro, con impacto educativo, cultural y social, y con capacidad de expansión sostenida.
Con más de 150 actividades programadas en cinco días, se realizará la FeliUAS, que en esta edición tendrá como invitada de honor a la Universidad Veracruzana.
“Estamos aquí para anunciar esta edición 2026 de nuestra feria, que va a tener como invitada de honor a la Universidad Veracruzana, que generalmente cada año nos acompaña una institución hermana de la Universidad y en esta ocasión viene esta universidad que ya cuenta con una tradición importante en el quehacer de los libros, del quehacer cultural”, destacó.
Incluso, dijo que habrá una presentación del son jarocho con un trío de música huasteca.
La novedad de la FeliUAS para este año es el esquema de “Libros Vivos” pensando en la necesidad de atender a los jóvenes de la preparatoria Jaramillo, Antonio Rosales y Mazatlán y de las facultades de universitarios para además de que asistan como espectadores a las presentaciones de libros en el polideportivo algunos escritores les visitarán en sus aulas.
“La mayoría de los autores que van a estar participando van a ir a las preparatorias, y vamos a hacer una una extensión más de este encuentro literario, vamos a desarrollar también ahí el programa de lectura que ya tenemos, nos faltaba cubrir la parte sur y con esto consideramos que seguimos apoyando al quehacer, digamos, que tiene que ver con esta parte fundamental y que está relacionada con el quehacer de los libros”.
Mientras que en la parte infantil, explicó, hay un programa que mantiene los talleres literarios, que son de manera permanente para los chicos de primaria y una serie de presentaciones de libros como Juan Theobius, Sofía Orozco y el concierto infantil del grupo Pistache, que ya estuvo aquí hace dos ediciones.
Juan José Rodríguez hizo una remembranza de que durante mucho tiempo se pensaba que la escritura más antigua era la egipcia, la jeroglífica, que significa por definición escritura sagrada, que era utilizada por los escribas para usos eclesiásticos.
Pero la teología moderna, añadió, descubrió que en Babilonia y con sus medios se había encontrado escritura cuneiforme en estelas en muchas partes de lo que hoy es la región de Irak y también de Irán, el Imperio Persa, que ahora vive un momento internacional complejo, donde una escuela fue bombardeada.
“Es muy importante recordar la importancia de los libros, de las universidades y las escuelas para compartir conocimiento con la escritura”, expuso.
“Hemos visto estos días una gran cantidad de información contradictoria en redes sociales. Donde los medios que estamos recibiendo y solamente un criterio de una persona que esté precintada nota o la autografía o con una carta redactada puede ser la diferencia en este momento con la verdad nacional y local. Por tal motivo, la Feria del libro es un intento de la sociedad, un esfuerzo para acercarnos a los libros, aparte del aula, aparte de la academia y la investigación”, asentó.
Indicó que más del 1 por ciento de la población ha asistido a una feria y se corrobora que juega un papel instalador y reparador la lectura.
El espacio de la feria ha ido modificando en sus horarios más tempranos por el tema de la inseguridad y por los turnos de los estudiantes.
La Feria costará menos de 2 millones de pesos, inversión similar a la edición del 2025, pero en la cartelera de escritores presentada, vienen programados más regionales que nacionales e internacionales.
Azucena Manjarrez, titular de la Editorial de la UAS, explicó que este año participarán más de 140 escritores, investigadores, creadores y especialistas.
Destacó que en esta edición se dará un énfasis especial a los autores sinaloenses, particularmente a los originarios de Mazatlán y los regionales.