$!Anuncian la Expo Ambiental Son Playas 2026, en Mazatlán

MAZATLÁN._ La Expo Ambiental Son Playas 2026 se realizará este jueves 26 de marzo, en donde la ciudadanía podrá conocer las acciones y proyectos de cuidado del entorno natural y desarrollo sostenible que son impulsados por organizaciones de la sociedad civil, universidades, centros de investigación e instituciones.

Este año, la Expo Ambiental Son Playas se llevará a cabo en las instalaciones del Instituto Tecnológico de Mazatlán (ITMAZ), ubicado en Pradera Dorada, en un horario de 09:00 a 14:00 horas, con acceso al público en general. Hasta el momento, se tiene confirmada la asistencia de 56 expositores.

Entre los proyectos que serán expuestos destaca el uso de ostiones para la limpieza de cuerpos de agua; restauración de manglar; tortugas marinas, aves, caracolas, parásitos de peces, cadena alimenticia marina y una demostración de uso de drones para la investigación científica en ecosistemas marinos y costeros. De manera especial, este año se mostrarán proyectos que destacan la importancia de la selva baja caducifolia, uno de los ecosistemas más amenazados en el mundo y particularmente en Mazatlán, debido a la expansión urbana.