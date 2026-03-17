$!Anuncian la Expo Ambiental Son Playas 2026, en Mazatlán

MAZATLÁN._ La Expo Ambiental Son Playas 2026 se realizará este jueves 26 de marzo, en donde la ciudadanía podrá conocer las acciones y proyectos de cuidado del entorno natural y desarrollo sostenible que son impulsados por organizaciones de la sociedad civil, universidades, centros de investigación e instituciones.
Este año, la Expo Ambiental Son Playas se llevará a cabo en las instalaciones del Instituto Tecnológico de Mazatlán (ITMAZ), ubicado en Pradera Dorada, en un horario de 09:00 a 14:00 horas, con acceso al público en general. Hasta el momento, se tiene confirmada la asistencia de 56 expositores.
Entre los proyectos que serán expuestos destaca el uso de ostiones para la limpieza de cuerpos de agua; restauración de manglar; tortugas marinas, aves, caracolas, parásitos de peces, cadena alimenticia marina y una demostración de uso de drones para la investigación científica en ecosistemas marinos y costeros. De manera especial, este año se mostrarán proyectos que destacan la importancia de la selva baja caducifolia, uno de los ecosistemas más amenazados en el mundo y particularmente en Mazatlán, debido a la expansión urbana.
Por primera vez, se contará con la participación de todas las áreas naturales protegidas del sur de Sinaloa a cargo de la Comisión Nacional de Áreas Naturales Protegidas (CONANP), según se dio a conocer este miércoles en rueda de prensa con la participación de David Noriega Urquídez, director de ITMAZ; Lorena Páez Brito, directora del Instituto Mexicano de Desarrollo Humano y Aprovechamiento Sustentable (IMDESU); y Raquel Zapien, fundadora de Son Playas, quienes invitaron a todos los sectores a visitar la muestra.
La Expo Ambiental Son Playas se realiza cada año como parte de los festejos de aniversario de Son Playas.