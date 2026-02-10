Anuncian madres buscadoras que se meterán al desfile del Carnaval de Mazatlán

Un grupo de familiares con personas desaparecidas del colectivo Por las Voces sin Justicia, coincidieron que buscarán visibilizar el grave problema de inseguridad que existe en Mazatlán, mientras que las autoridades hacen fiesta.

Oralia Aguiar Sarabia, integrante del colectivo de buscadoras, recriminó el hermetismo con que actúan las autoridades para dar información sobre los cuerpos que están encontrando en fosas clandestinas del Verde, Concordia.

“Quiero decirle que tengan empatía por todos los y las madres que tenemos un hijo desaparecido, o por todos los que tenemos un familiar desaparecido, que nos entiendan lo que sentimos o lo que estamos pasando ante el hermetismo con que están manejando”.

Mientras que otra voz recomendó a los que están planeando venir al Carnaval, que no lo hagan porque Mazatlán es “un pueblo mágico, donde desparecen a las personas”.

Por su parte Emilia describió que en la ciudad solo estará blindada la zona carnavalera y las colonias de quedan desprotegidas y ahí es donde la delincuencia andará libre.

“Mi mensaje para la gente es que no venga al carnaval, porque hay mucha inseguridad. A lo mejor el área del evento, del carnaval va a estar bien protegido, pero las colonias no van a estar protegidas, nunca han estado protegidas”, expuso.

Señalaron a la Presidenta Municipal Estrella Palacios que no es el momento de festejar porque hay muchas familias en duelo por sus desaparecidos.