$!Anuncian nueva conectividad aérea de Mazatlán con Guadalajara y Querétaro a través de Volaris

Como una oportunidad importante de conectar con más ciudades de la región, la Secretaría de Turismo de Sinaloa anunció que Mazatlán dará la bienvenida a dos nuevas rutas directas de vuelo con destino a Guadalajara y Querétaro respectivamente; esto a través de la aerolínea Volaris. Esta nueva conectividad aérea, la cual se abre el próximo 29 de marzo para Guadalajara y el 1 de junio para Querétaro, llega para facilitar la movilidad de los miles de visitantes que elijan al puerto “pata salada” como destino, ya que con este nuevo convenio de marca una cifra de 130 mil asientos más para Mazatlán. El anunció se dio este día en una conferencia de prensa encabezada por la Secretaria de Turismo Estatal, Mireya Sosa, quien indicó que el tener más rutas directas significa presentar al turismo la riqueza natural, cultural y gastronómica no solamente de Mazatlán, sino de todas los municipios de Sinaloa.







“Para Sinaloa y para Mazatlán, la conectividad aérea es fundamental. Cada ruta representa una puerta abierta para que más visitantes descubran la riqueza natural y cultural de nuestro Estado. Por eso celebramos el anuncio de Volaris, con el fortalecimiento de su presencia Mazatlán a través de dos nuevas rutas muy importantes para nuestro destino, que son Guadalajara y Querétaro”, expresó Sosa Osuna. “Guadalajara es uno de los mercados emisores más importantes para Mazatlán; históricamente ha sido una ciudad de fuerte conexión con nuestro destino tanto por vínculos familiares, de negocios, médicos, escolares y muchos otros. Por su parte, Querétaro representa una gran oportunidad para todas de consolidar un mercado estratégico en la región del Bajío, una de las zonas con mayor beneficio económico y turístico del país”. Asimismo, Mireya Sosa destacó que ahora Sinaloa cuenta ahora con una conectividad directa hacia las tres ciudades sedes del próximo Mundial de futbol, lo cual les permitirá promocionar sus actividades y eventos de la ciudad relacionados con la justa internacional, a iniciar a partir del próximo 11 de junio.







