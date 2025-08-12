Anuncian organización de torneo Pesca de Orilla en Mazatlán

La Pesca de Orilla llega a Mazatlán y se espera la participación de 200 deportistas de diversos estados de la República Mexicana.

Se cuenta con una bolsa de 60 mil pesos en premios para los ganadores, según las diversas categorías del torneo deportivo, cultural y de biodiversidad a realizarse en el puerto turístico y pesquero, señalaron los organizadores.

Estiman que el beneficio de este encuentro deportivo sea de una derrama económica de 300 mil pesos, y se desarrollará el 24 de agosto en el kiĺometro 13 en rancho de Mr. Leonsio.

Waldir Núnez Hernández, promotor deportivo y vocal de pesca en playa, presentó el torneo captura y libera de pesca de orilla y anunció a quien se inscriban se harán ganadores de boletos para el partido de Mazatlán FC y Pumas en el mes de septiembre

Además de escoger a los mejores para participar en un torneo nacional en Manzanilla, Jalisco.

Alfonso Resendiz Memije, director de Industria de Convenciones de Sectur Sinaloa, llamó a que aprovechen la tercera edición de pesca interclubes que atrae más de 200 participantes de 50 equipos.

De las especies más codiciadas en este tipo de torneos, señalaron a las especies el gallo, robalo, corvina, jurel o el toro, buscando de no lastimarlos para liberarlos.

Aseguró que vienen más eventos deportivos como el ciclotours y de pesca deportiva para lo que resta del año.