Anuncian que tarjetas del Bienpesca se renovarán del 9 al 22 de marzo

El proceso de actualización de las tarjetas a las y los derechohabientes que formaron parte del padrón del programa Bienpesca 2025 serán convocados por las delegaciones de todo el País.

De acuerdo al comunicado de Conapesca, el trámite se realizará previo al pago del componente de apoyo anual.

Y se pide estar atentos a las y los derechohabientes para que cuando sean llamados, presenten su credencial de elector y un comprobante de domicilio reciente.

El proceso será directo, gratuito y sin intermediarios y cualquier denuncia está disponible la línea 800-PESCADEN para reportar.

La Secretaría de Agricultura y Desarrollo Rural, a través de la Comisión Nacional de Acuacultura y Pesca, informó que la fecha y hora de entrega se darán a conocer a través de los canales oficiales de Conapesca y Programas para el Bienestar en las redes sociales X, Facebook e Instagram (Conapesca y apoyosbienestar, Programas para el Bienestar).

El trámite se realizará previo al pago anual del Componente Bienpesca y es importante destacar que esta renovación aplica aunque sus tarjetas del Banco del Bienestar no estén vencidas.

El proceso de renovación se encontrará a cargo de Conapesca, por conducto de las delegaciones de los Programas para el Bienestar, en las 32 entidades del País.