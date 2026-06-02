$!Anuncian tercera Jornada de limpieza titánica en 12 puntos de playas y manglares de Mazatlán

Para darle un respiro a los océanos, en el marco del Día Mundial de los Océanos, el Gran Acuario Mazatlán junto a MazConCiencia y el municipio anunciaron la tercera Jornada de limpieza titánica en 12 puntos de playas y manglares de Mazatlán. Las actividades de recolección de residuos se realizarán en 12 puntos del litoral y del manglar conocido como Isla basura, la Isla del medio, la zona del Verde Camacho y de Estrella del Mar, para no solo limpiar lo más que se pueda, sino que sume la participación de un gran números de voluntarios y se concientice del cuidado de los mares, se explicó en conferencia de prensa. Simón Norris, director general del Gran Acuario Mazatlán, aseguró que los temas de salvaguardar los océanos y las playas conecta a todos por es la fuente de la vida y por ello habló de sumar fuerzas.

“Yo espero que esta acción inicie también nuevas alianzas con nuevos grupos del Acuario, el Centro de Investigaciones Oceanográficas por grandes acciones, y que no solo sea de la limpieza de las playas de Mazatlán, también más para allá en toda la costa del pacífico. Hay cosas que se pueden hacer, educar y mostrar las buenas intenciones en conjunto”, expresó. Sofía Trejo, activista ambiental a través del organismo MazConCiencia ha puesto la muestra durante siete años accionando jornadas de limpieza en playas, manglares y la puesta de las Biobardas y Colilleros para darles un respiro reduciendo que residuos, plásticos y basura en general llegue a los océanos. “Eso buscamos con la suma de voluntades darle un pequeño respiro a la naturaleza. Cada que vamos parece ser que empezamos de cero”. “Sabemos que limpiar y recoger basura no es la solución. Sabemos que necesitamos un cambio en este modelo de consumo que tenemos, pero bueno, esa parte a nosotros no nos toca. Nos toca hacer como ciudadano lo que podamos hacer y en este caso, MazConCiencia durante siete años, se dedica a darle ese pequeño respiro a esos lugares a los que muchas veces nadie va, pero que se impactan de manera tremenda por la acción humana y nuestra inconsciencia, podemos decirlo”.

Así mismo, llamó a más empresas y voluntarios para que este día que se conmemora el Día Mundial de los Océanos con quienes, se unan a la campaña resaltó, pues se cohabita en el planeta y que sin ellos no se podría existir. Por su parte, Rafael Lizárraga Fabela, director del Acuario, agradeció la participación de más de 20 entes comprometidos en una tarea titánica de limpiar las playas ante el crecimiento de la población y de la generación de basura que va a parar al océano. Admitió que el reto es muy grande que solo la suma de voluntades podrá fortalecer la cultura de la responsabilidad ambiental. “El reto es muy grande, porque entre más mayor crecimiento de la población, mayor número de visitantes que recibe Mazatlán, pues se genera más basura. Entonces, esto es una tarea permanente y que nunca es una tarea terminada. Y la difusión y el vínculo entre las organizaciones que se van sumando, pues ayuda a crear a lo largo del año esta sinergia positiva del cuidado de las playas”.