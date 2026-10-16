Anuncian visita de Miguel Torruco a Mazatlán para reforzar prevención de la violencia

MAZATLÁN._ Como parte de las acciones de prevención de la violencia y atención a sus causas, el subsecretario de Prevención de las Violencias en la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana, Miguel Torruco Garza, estará en Mazatlán el 5 de noviembre para encabezar una Jornada de Paz en la Colonia Lomas del Ébano.

La Alcaldesa Estrella Palacios Dominguez confirmó la presencia del funcionario federal y señaló que durante la jornada se acercarán diversos programas y servicios gubernamentales a los habitantes de esta zona, como parte de las acciones de prevención de la violencia y atención a sus causas.

“Va a venir el licenciado Miguel Torruco, ya está confirmado. Tuve la oportunidad de hablar con él personalmente allá (Ciudad de México). Estamos muy agradecidos con todo lo que nos han apoyado en estas Jornadas de Paz”, comentó.

Palacios Domínguez detalló que Mazatlán acumula 21 Jornadas de Paz realizadas en 12 colonias, con una atención aproximada de 12 mil personas, mediante actividades en las que participan dependencias de los gobiernos municipal y federal.

Explicó que estas jornadas buscan concentrar en un mismo lugar servicios y programas sociales para facilitar el acceso de las familias a apoyos gubernamentales, además de contribuir a la recuperación de espacios públicos y al fortalecimiento del tejido social.

Entre los apoyos que se acercan a la población mencionó la entrega de sillas de ruedas, servicios para personas adultas mayores y otras acciones de asistencia social, además de las visitas casa por casa que realizan autoridades municipales y federales para llevar apoyos directamente a las familias.

“Vamos a tener a disposición de los mazatlecos diversos servicios en un solo lugar. El mismo subsecretario y su servidora vamos acompañando con diversos apoyos que son del DIF municipal y también del Gobierno federal”, manifestó.

Además, agregó que también se acercan servicios relacionados con programas como Salud Casa por Casa y otras alternativas de atención para adultos mayores.



Buscan prevenir la violencia mediante actividades comunitarias

Palacios Domínguez indicó que las Jornadas de Paz forman parte de una estrategia enfocada en atender las causas de la violencia mediante acciones sociales, educativas, culturales y deportivas.

En este esquema, destacó los trabajos de infraestructura y la iluminación de los Senderos de Paz, así como la participación en eventos deportivos que, además de fomentar la convivencia, pueden generar derrama económica para Mazatlán.

De esta forma, la Alcaldesa señaló que su administración mantiene coordinación con el Gobierno federal para impulsar acciones que permitan mejorar las condiciones de vida de las familias y fortalecer la atención en las colonias.