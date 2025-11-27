Anuncian vuelo directo Mazatlán-Guadalajara para el Mundial de 2026

La Secretaria de Turismo en Sinaloa anunció que habrá un vuelo directo Mazatlán-Guadalajara, una de las tres sedes mundialistas.

El vuelo ya se encuentra en línea para iniciar operaciones en marzo de 2026, anunció Mireya Sosa Osuna.

Expuso que se espera que el mundial “salpique” favorablemente a Mazatlán con grupos que lleguen a Monterrey, Ciudad de México y Guadalajara, como destino alternativo de paseo y playa.

Incluso, anunció que en la próxima edición de Fitur 2026, una comitiva de empresarios de Sinaloa asistirán para promover las vocaciones de recorridos y paquetes para las Barrancas del Cobre y Mazatlán con el propósito de conectar con operadores mundialistas.

Aunque lamentó que Mazatlán no haya sido seleccionado como sede mundialista, habló de aprovechar las tres conexiones aéreas para atraer el turismo deportivo que vendrá al País a disfrutar el torneo de futbol.