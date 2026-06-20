$!Apagón en Sábalo Country deja afectaciones a vecinos, comercios y vialidades durante más de dos horas

Ante la falta de señalización electrónica, conductores tuvieron que extremar precauciones para circular por la zona y evitar percances, mientras que peatones enfrentaron mayores dificultades para cruzar la vialidad de manera segura.

La falta de energía ocasionó problemas inmediatos en distintos puntos del sector, siendo uno de los más visibles fue la suspensión del funcionamiento del semáforo ubicado en el cruce de las avenidas Camarón Sábalo y Tiburón, una intersección con constante flujo vehicular debido a la actividad turística y comercial que caracteriza a esta área de la ciudad.

La interrupción del suministro eléctrico se registró durante la mañana y parte de la tarde de este sábado, dejando sin energía a viviendas, negocios y diversos servicios de la zona, donde, de acuerdo con testimonios de vecinos, la electricidad fue restablecida alrededor de las 14:30 horas, luego de permanecer suspendida por más de dos horas.

Un apagón que se prolongó por más de dos horas generó múltiples afectaciones entre residentes, comerciantes y automovilistas del fraccionamiento Sábalo Country, una de las zonas residenciales, comerciales y turísticas más importantes de Mazatlán.

Sin embargo, las afectaciones no se limitaron al tránsito vehicular, pues en diversas viviendas, los residentes quedaron prácticamente imposibilitados para salir de sus hogares debido a que los portones eléctricos dejaron de funcionar tras el corte de energía.

Algunos vecinos señalaron que no pudieron mover sus vehículos ni realizar actividades programadas, por lo que tuvieron que esperar hasta que el servicio fuera restablecido para continuar con sus diligencias del día.

La situación también impactó a los comercios establecidos en el sector, donde algunas tiendas de autoservicio suspendieron temporalmente la atención al público debido a que los sistemas de cobro electrónico y las cajas registradoras quedaron fuera de operación, impidiendo procesar pagos y realizar transacciones.

Por su parte, restaurantes y establecimientos de comida rápida enfrentaron dificultades para mantener sus operaciones normales, ya que la falta de electricidad afectó equipos de cocina, sistemas de refrigeración, terminales bancarias y otros dispositivos indispensables para la atención de clientes, lo que provocó retrasos en el servicio e incluso la suspensión parcial de actividades en algunos negocios.

Además de las complicaciones operativas, comerciantes manifestaron preocupación por posibles afectaciones a productos perecederos y por las pérdidas económicas derivadas de la interrupción de sus actividades durante varias horas, especialmente en una zona donde diariamente se registra una importante afluencia de turistas y consumidores locales.

Sábalo Country es considerado uno de los sectores con mayor plusvalía de Mazatlán y concentra una importante oferta de condominios, hoteles, restaurantes, comercios y servicios relacionados con la actividad turística, por lo que cualquier interrupción prolongada en servicios básicos como la energía eléctrica tiene repercusiones directas tanto para residentes como para visitantes.

Hasta el momento, las causas que originaron la falla permanecían sin esclarecer, pues la Comisión Federal de Electricidad no ha emitido un comunicado oficial sobre el incidente ni informado si el apagón fue consecuencia de una avería en la red de distribución, trabajos de mantenimiento o alguna otra situación técnica.

Mientras tanto, vecinos del sector solicitaron a las autoridades y a la empresa responsable del suministro eléctrico brindar información sobre lo ocurrido, así como implementar medidas que permitan evitar interrupciones similares en una zona considerada estratégica para la actividad económica y turística del puerto.

Aunque el servicio fue restablecido durante la tarde, el apagón dejó en evidencia la dependencia de hogares y negocios a los sistemas eléctricos y las complicaciones que puede generar una falla de este tipo en una de las áreas más dinámicas y concurridas de Mazatlán.