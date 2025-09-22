Apagones son los causantes de las fallas en semáforos de Mazatlán: Secretario

MAZATLÁN._ Ante la molestia y preocupación de conductores por las constantes fallas en los semáforos en Mazatlán, el Secretario del Ayuntamiento, Moisés Ríos Pérez, explicó que estos se deben a los apagones de energía eléctrica que sufre la ciudad, los cuales llegan a ser muy recurrentes últimamente.

Informó que debido a los apagones, la tarjeta interna que tienen los semáforos se daña, y como algunos semáforos son manejados por el Gobierno del Estado, se tienen que pedir nuevas tarjetas a Culiacán; lo cual genera que los desperfectos duren varios días.

“(Los problemas) Han sido por pequeños apagones, y como las tarjetas son muy delicadas, cuando se tarda un poquito el apagón es cuando se mandan a traer las tarjetas de Culiacán, pero (la atención) ha sido inmediata. De hecho ya la Presidenta pidió para no perder el tiempo, a una persona que nos trajeron y ya está aquí base, que vaya y vea los programa porque antes duraban mucho”, indicó Ríos Pérez.

“Casi siempre por apagones se desprograman y ese es el menor de los casos porque es una programación nada más. Sin embargo, cuando se daña una tarjeta es donde se tarda un poquito, pero la mayor parte de lo que ha pasado ha sido por desprogramación, que ya se atiende ahora muy rápido”.

Por su parte, la Alcaldesa Estrella Palacios pidió a los habitantes del puerto hacer cualquier reporte de semáforos dañados al teléfono de Atención Ciudadana; esto para que también las autoridades pueda canalizar la situación con gente de Vialidad y Tránsito.

“Bueno, cuando suceda algo así, a la ciudadanía les recomendamos reportarlo al 072, que es Atención Ciudadana. Ya hemos estado viendo este tema de semáforos con el titular de Vialidad y el titular de Tránsito, porque hay unos estatales y hay municipales”, comentó Palacios Domínguez.

Algunos semáforos que se han reportados con averías son el de avenida Rafael Buelna con Las Torres, el de Carretera Libramiento-Colosio a un costado de Soriana Santa Rosa; el de avenida Gabriel Leyva a la altura del Puente Juárez; el de avenida Santa Rosa con cruce en avenida Mazatlán I, entre otros más por toda la ciudad.