$!Aparece nuevo derrame de aguas negras en el arroyo Jabalines sobre avenida Juan Pablo II, en Mazatlán

Ubicado justo debajo del pequeño puente vehicular de la Colonia Salvador Allende, un nuevo derrame de aguas negras fue detectado en el arroyo Jabalines, donde el líquido contaminado fluye desde una tubería y un boquete en el fondo del cauce, extendiéndose por el riachuelo y afectando la zona.
La descarga, que aparentemente proviene de la alcantarilla que conecta a la colonia Burócrata con el panteón Renacimiento, ha formado un charco de suciedad que continúa dañando las áreas verdes cercanas. El flujo de aguas residuales corre por el caudal, dejando un rastro evidente del cambio de color en la corriente.
Cabe mencionar que del lado opuesto del arroyo, a la altura de la avenida Juan Pablo II, también desemboca una corriente de agua limpia; sin embargo, al mezclarse con el derrame, termina igualmente contaminada, lo que agrava el impacto ambiental y genera malos olores.
Además, en el sitio se observan residuos como botellas, plásticos y otros desechos que permanecen esparcidos en el área. Algunos pepenadores e indigentes que transitan por el lugar recolectan parte de la basura; aunque el problema persiste debido a la falta de conciencia ambiental de la gente.
Por otro lado, también se pudo notar un olor fétido similar al de un animal muerto, el cual se percibe bajo el puente de la Salvador Allende, generando molestia para las personas que caminan por la avenida Juan Pablo II o que cruzan diariamente por esta vía.
Hasta el momento, el derrame continúa activo y visible, a la espera de atención por parte de las autoridades correspondientes, pues cabe recordar que justamente esta semana se anunció que Jumapam y el Gobierno de Mazatlán terminarán 14 nueva obras de rehabilitación en redes sanitarias de la ciudad.