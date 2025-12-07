$!Aparece nuevo derrame de aguas negras en el arroyo Jabalines sobre avenida Juan Pablo II, en Mazatlán

Ubicado justo debajo del pequeño puente vehicular de la Colonia Salvador Allende, un nuevo derrame de aguas negras fue detectado en el arroyo Jabalines, donde el líquido contaminado fluye desde una tubería y un boquete en el fondo del cauce, extendiéndose por el riachuelo y afectando la zona. La descarga, que aparentemente proviene de la alcantarilla que conecta a la colonia Burócrata con el panteón Renacimiento, ha formado un charco de suciedad que continúa dañando las áreas verdes cercanas. El flujo de aguas residuales corre por el caudal, dejando un rastro evidente del cambio de color en la corriente.







Cabe mencionar que del lado opuesto del arroyo, a la altura de la avenida Juan Pablo II, también desemboca una corriente de agua limpia; sin embargo, al mezclarse con el derrame, termina igualmente contaminada, lo que agrava el impacto ambiental y genera malos olores. Además, en el sitio se observan residuos como botellas, plásticos y otros desechos que permanecen esparcidos en el área. Algunos pepenadores e indigentes que transitan por el lugar recolectan parte de la basura; aunque el problema persiste debido a la falta de conciencia ambiental de la gente.





