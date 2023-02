Al respecto el Alcalde, Édgar González Zataráin, manifestó el jueves y este viernes que la gente se adelantó demasiado para apartas lugares para el desfile del domingo, pero les recomendó no exponerse a las bajas temperaturas que se sienten en Mazatlán.

“La verdad que se adelantaron demasiado este año, aman la fiesta, el desfile y qué hay que hacer, evitar que se lucre, que todo el mazatleco pueda ir a apartar su lugar como familia, no importa, que si se turnan un día uno, mañana va otro, no importa, pero que no hagan negocio con ese tema porque no vamos a permitir”, recalcó González Zataráin.