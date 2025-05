Apatía y omisión frenan solución al problema del basurón en Mazatlán, advierte MazConCiencia

MAZATLÁN._ El nuevo basurón de Mazatlán se encuentra “atorado” por la apatía ambiental, sostuvo Sofía Trejo Lemus, directora de la organización MazConCiencia.

El tema, dijo, es más de no querer aplicar lo que mandata las leyes, que ahí están, pero nadie las hace respetar, empezando por las instancias responsables y la ciudadanía que si no las conoce, definitivamente no las aplica.

La ambientalista, con seis años al frente de MazConCiencia, criticó que hayan sido desechados los esfuerzos y avances dados en el relleno sanitario para la creación de un nuevo basurón, de la pasada administración municipal, para que la ciudad sí o sí cumpliera con las exigencias que dice la ley en el manejo de los desechos públicos.

“Ya se quedó olvidado, ya están haciendo otros convenios, otras proyecciones y un nuevo basurón”, reiteró.

Esto, argumentó, retrasa la posibilidad otros tres años más para contar con un basurón, cuando ya existe uno con bases muy sólidas para utilizarse.

“Si tú te das cuenta, en tres años no lo van a lograr, no van a lograr cambiar, cerrar el que ya está y hacer uno nuevo, no solo para contar con un nuevo lugar dónde ir a tirar la basura, sino un nuevo proyecto que realmente nos genere a Mazatlán tanto un beneficio económico, sino un beneficio ambiental”.

Trejo Lemus aclaró que ya no se trata de hacer nuevas leyes, si no de aplicarlas y respetarlas porque ya hay suficientes.

“Falta aplicarlas, hay muy buenas leyes. Leyes contra el plástico, leyes contra el cigarro, leyes contra el poliestireno. ¿Pero tú ves en algún lado que se aplican? No se aplican porque nunca se designa un presupuesto para que las instancias que les corresponden logren aplicarlas”, evidenció.

Mientras la actual administración municipal se decide por un nuevo terreno alejado de la urbe de Mazatlán para hacar el basurón, el presupuesto asignado para el relleno sanitario iniciado ya se perdió.

Incluso, han hecho anuncios que citan un plan de Reactivación Económica de Sinaloa con el que el Gobernador Rubén Rocha Moya, al empezar el año, contempló alrededor de 100 millones de pesos como presupuesto para aplicarlos en la construcción del relleno sanitario de Mazatlán, como nueva solución a la problemática del manejo de la basura.

Pero en reciente entrevista, María Inés Pérez Corral, Secretaria de Bienestar y Desarrollo estatal, dijo que solo espera que la Alcaldesa Estrella Palacios Domínguez se decida por la ubicación para iniciar el proyecto.

No quiso abundar más detalles al respecto, solo confirmó que será un relleno nuevo, no se usará el que ya estaba en proceso y que ya cuentan con tres opciones de terrenos con los estudios de factibilidad requisitados.

“Si aquí en Mazatlán está todavía pendiente lo del basurón ya tenemos todos los estudios que se tenían que hacer... ya hay tres propuestas sobre la mesa se está analizando cuál es la más viable, la más factible un terreno ahí adicional porque se busca algo a largo plazo”, citó.

La funcionaria estatal opinó que si se va a hacer una inversión se debe contemplar un proyecto de 30 a 40 años.

“No te puedo dar otra declaración al respecto, nada más los estudios estamos trabajando de la mano con Obras Públicas y el Ayuntamiento; ya le corresponderá a la Presidenta Municipal decir cuáles van a ser los predios que van a hacer para eso”.

Pérez Corral agregó que ya están tres lotes sobre la mesa, que no están muy cerca de poblaciones para que no les afecte porque se trata de solucionar el problema, no causar nuevas afectaciones.

Mientras tanto, MazConciencia y el equipo de voluntarios están abocados con los colilleros, limpiando manglares y las biobardas instaladas para ayudar a que grandes toneladas de basura no lleguen al océano o cuerpos de agua.

“La que más nos ocupa es la del Puente Juárez y seguimos con nuestro proyecto de colilleros, que cada mes logramos rescatar más de 3 mil colillas, pero también en este año nos marcamos una meta, aunque en años anteriores habíamos estado yendo a limpiar el manglar de la Isla de la Piedra, este año hicimos siete limpiezas como meta”, apuntó Trejo Lemus.

Además de involucrar a empresas, escuelas y sobre todo a los habitantes para que participen en las campañas de recolección de basura.

“Acabamos de involucrar, por ejemplo, al comisario, y él nos está ayudando, porque lo fácil es recoger la basura, lo difícil es sacarla de la isla y él nos está ayudando a darle una disposición final a todo lo que estamos sacando ahí y hemos hecho convenios con escuelas como el Hispanoamericano”, anotó la directora de la organización.