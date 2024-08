MAZATLÁN._

La defensa de María Antonia “N” vinculada a proceso este miércoles como probable responsable del delito de robo calificado con violencia contra las personas para defender lo robado en agravio de dos adultos mayores, manifestó que analiza si presentará un amparo o apelación en contra de dicha vinculación a proceso.

“Vamos a valorar, lo más seguro es que sí, las dos cosas (si es amparo o apelación contra la vinculación a proceso), voy a valorar qué recurso de defensa vamos a hacer valer”, dijo el abogado defensor particular, Pedro Alfonso Velázquez Vizcarra en entrevista tras la audiencia de vinculación a proceso.

“Lo que sí es cierto es que fue expuesta a medios públicamente, entonces la identificación que se pudo haber dado de la señora no es fiable, no es confiable, ¿por qué?, porque hay fotos en medios digitales sin cubrirle el rostro y hay otras notas periodísticas con el nombre completo, entonces, eso viene a alterar los derechos de defensa de ella como es la presunción de defensa en la vertiente de trato extraprocesal, ¿por qué?, porque gracias a la prensa o al mal manejo de la información ahorita ya tenemos a una persona prejuzgada, no hay sentencia todavía y ya todo Mazatlán la considera culpable”.

Tras ser detenida en este puerto por una falta, el 29 de julio a María Antonia “M” se le imputó el delito en mención y se le fijaron medicas cautelares en libertad como presunta responsable del delito citado en agravio de una pareja de adultos mayores en hechos que ocurrieron el 27 de junio del presente año en un domicilio ubicado en la Colonia El Tronconal, en Villa Unión, donde de acuerdo con las denuncias en su contra, la ahora imputada se hizo pasar como encargada de un programa de entrega de pies de casa del Sistema DIF Municipal de Mazatlán sin ser trabajadora de esa dependencia.

Con dichos engaños y con violencia en contra de una adulta mayor la presunta responsable robó 30 mil 500 pesos producto de las pensiones de la pareja y del trabajo del señor adulto mayor.

Tras la vinculación a proceso, Velázquez Vizcarra manifestó que al prestarse dichos medios a sacar el trabajo que no saca la Fiscalía General del Estado se está exponiendo a muchas personas a ser señaladas por delitos que cometió o que no cometió.

“Entonces yo creo que hay que actuar dentro del debido proceso, de las formalidades que marca la misma ley... es que el hecho que te expongan a medios, te satanicen, te culpen ya públicamente ya te violaron tu presunción de inocencia, eso trae como consecuencia un efecto corruptor del proceso, ¿qué es el proceso corruptor del proceso?, que se anule”, reiteró.

“A mi juicio esa exposición indebida de medios anula el juicio”.

Agregó que aunque no le valieron los datos de prueba para que no se vinculara a proceso a su defendida, expresó que aún quedan recursos legales en contra de esa vinculación a proceso como el amparo o la apelación.

También expresó que aunque en la audiencia de vinculación a proceso realizada este miércoles 31 de julio en una sala de la Sede Regional de Justicia Penal Acusatoria y Oral Sur no se mencionaron acusaciones en contra de María Antonia “M” por robos a personas adultas mayores en Escuinapa, la Fiscal ya manifestó que sí hay denuncias por esos hechos en ese municipio en contra de su defendida.

“Ya lo hizo del conocimiento la Fiscal en la audiencia pasada que sí tiene otras carpetas”, expresó sobre este caso que en Escuinapa se menciona a la responsable de dichos robos como la “robaviejitos”.