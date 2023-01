Aplaza Cabildo de Mazatlán aprobación del Programa Anual de Obra

MAZATLÁN._ El Cabildo del Ayuntamiento de Mazatlán aplazó la aprobación del Programa Anual de Obra, dado que Claudia Magdalena Cárdenas Díaz, Síndica procuradora, mencionó que el plan no había sido autorizado por el Comité de Obras Públicas.

La Síndico mencionó entendía la prisa de los regidores por autorizar de manera inmediata el Programa Anual de Obras, pero recalcó que dicho plan debía ser autorizado por el Comité de Obras Públicas, el cual está integrado por el Tesorero del Ayuntamiento, el director de Planeación de Desarrollo Urbano Sustentable, el titular del Órgano Interno de Control, y los representantes de los colegios de arquitectos del Sur de Sinaloa, de Ingenieros Civiles de Mazatlán y del Colegio de Arquitectos del Sur de Sinaloa.

“Entiendo la importancia de autorizar, entiendo la urgencia y las necesidades tan fuertes que tiene la ciudadanía de que autoricemos este presupuesto, sin embargo creo que desde un inicio y antes de votarlo en el presupuesto de egresos, debió ser autorizado por el comité de obra”, expresó.

Ante esto, Cárdenas Díaz manifestó que no votaría a favor del Programa Anual de Obra.

“Hasta donde tengo entendido todavía no está autorizado, es por ello que anticipo que mi voto será en abstención, porque no estoy cerciorándome con el comité que este esté autorizado”, manifestó.

Esta Moción no fue apoyada en un inicio por los regidores del Ayuntamiento de Mazatlán, porque consideran que no es obligatorio que dicho comité apruebe el programa antes de ser votado en el pleno del Cabildo, además, de que las observaciones de la síndico debieron hacerse antes de meter el punto en el orden del día, no después.

Sin embargo, Édgar Augusto González Zataráin, Alcalde de Mazatlán, sostuvo que quiere que este tipo de iniciativas salgan de manera unánime por el Cabildo, es por eso que esperarán a que el comité revise el plan y se votará el lunes para que se apruebe de manera unánime.

“Para no meterle ruido absolutamente nada, y que las votaciones como esta, que son en beneficio de la población, sigan saliendo por unanimidad, pudiéramos posponerlo para el día lunes”, indicó.

En total se prevé realizar 184 trabajos de obra pública, con un gasto de 314 millones de pesos, aunque el Presidente de Mazatlán ha dicho reiteradamente que el Gobierno del Estado también los apoyará con más recursos para obra que necesita el Municipio.