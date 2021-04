Aunque originalmente nada más se contemplaba vacunar este miércoles a 250 personas previamente citadas en el Polideportivo de la Universidad Autónoma de Sinaloa en Mazatlán, ante la alta demanda que se presentó, finalmente en esta jornada se aplicaron 800 dosis en ese sitio.

Cerca del 80 por ciento de las personas vacunadas en este lugar no tenían cita previa, pero al ver la cantidad de personas que esperaban la vacuna se fueron pidiendo más dosis de las contempladas para beneficiar a más población, dijo personal sanitario consultado ayer por la tarde en ese lugar.

Agregó que se contempla aplicar el jueves 1 de abril otras 800 dosis de la vacuna en ese mismo lugar, de las 8:00 a las 19:00 horas.

“La vacunación empezó a las 10:00 de la mañana y ahorita ya están las últimas, son las 6:20 (de la tarde), quedan 50 personas adentro, se aplicaron 800 dosis hoy”, añadió el personal consultado la tarde del 31 de marzo.

“Del 100 por ciento de las personas que se vacunaron hoy el 80 por ciento no le llamaron el día de hoy”.

Si alguien ya tuvo Covid debe tener por lo menos dos meses de que haya dejado de tenerlo y no se puede aplicarla si en ese momento la persona tiene gripa o tos, continuó.

Durante la mañana de este miércoles se observó una larga fila de personas adultas mayores esperando ser vacunadas en el Polideportivo de la UAS en Mazatlán y la fila estaba entre la Avenida de los Deportes y la calle Río Culiacán, hasta unas dos cuadras antes de llegar a la Unidad Administrativa del Gobierno del Estado, donde había poco más de 2 mil personas, hombres y mujeres, algunos en silla de ruedas y acompañados por algún familiar.

Cerca de las 18:30 horas algunas personas aún preguntaban si las podían vacunar o no pese a que ya tenían ficha, pero les pedían que regresen este Jueves Santo.

“Ahora que estábamos aquí dije va ser un poco tranquilo por ser adultos mayores, pero no, yo no me imagino ahora que les toque a los de 30, 40 años nos van a matar, si las personas adultas se estaban peleando (empujando), al grado de que los empujones tumbaron a una señora”, continuó.

El problema lo ponen las personas que van llegando, continuó el personal consultado que dijo que ante la demanda que se presentó se llevó ofensas, insultos de parte de la gente que querían entrar para que la vacunaran, pero sí da gusto que se vacunen muchas personas.

“Aquí oficialmente eran 300 vacunas (para el miércoles), pero como vieron que estaba muy lleno dijeron vamos a aumentar las dosis porque hay mucha convocatoria, incluso fueron por 200 más y vieron que no se daban abasto fueron por otras 300 más (hasta sumar 800), pero también tenemos que entender algo que es bien importante, la vacuna no se puede tener tanto tiempo en el ambiente porque se echa a perder, entonces por eso ya ahorita trajeron las dosis que podrían durar hasta el día de hoy”, informó personal sanitario.

También dio a conocer que el proceso de vacunación se tarda porque después de aplicarse la dosis las personas tienen que esperar entre 40 minutos y una hora para ver si tienen alguna reacción o no y para que ya se puedan retirar a sus hogares.

“Aquí se va abrir a las 8:00 (horas este jueves)”, reiteró.

Cerca de las 18:00 horas del miércoles decenas de personas también esperaban ser vacunadas en la Clínica del Instituto Mexicano del Seguro Social en el Fraccionamiento Prados del Sol, mientras que poco antes de las 19:00 horas el centro de vacunación en la Escuela Secundaria “Miguel Hidalgo” ya estaba cerrado, que fueron algunos de los 8 centros de vacunación que se abrieron ayer.

El Coordinador Municipal de Protección Civil, Eloy Ruíz Gastélum, informó que del miércoles al viernes se instalaron 8 centros de vacunación en la zona urbana de Mazatlán y el lunes se reabrirán, pero ya se tendrán 16 en total.