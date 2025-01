$!Apoya Pintacaritas Luna a los Reyes Magos de Noroeste

”Siempre me han gustado los niños, estudié para maestra, tuve sobrinas muy joven, o sea me convertí en tía y pues las piñatas de mis sobrinas, el pintar corazoncitos. Después inicio obviamente como en todos lados con alguien, siempre me gustó disfrazarme, desde la secundaria tenía mis frases de Blancanieves y como tenía ese disfraz, para todos lados lo llevaba”, afirmó.

”Mi mamá es Maestra de Educación Especial, entonces pues siempre en los eventos que hacía del Día del Niño, de ahí pues de que vente con tu disfraz y yo allá iba con mi disfraz, el micrófono pues siempre me ha gustado, me gusta mucho cantar, entonces es como que siempre estuve involucrada en eventos así”.

Su entrada al mundo laboral

”Después caigo en un negocio que es que es donde yo inicio ahora sí al mundo de verdad laboral, que es una de mis colegas, actualmente todavía ella tiene otro negocio y yo ahí inicio con ella, ella me enseña prácticamente las bases que yo sé ahora, las bases de decir esto es lo que se hace con los niños, estas son las dinámicas que puedes hacer, así pintamos, etc”, dio a conocer Karen.

”Cuando tengo a mi hija me separé de todo eso porque dije yo bueno me voy a convertir en mamá y yo le quise dedicar como que el tiempo a ser mamá, cuando ya mi hija tenía como unos que ocho o nueve meses, las redes sociales no están tan así como ahora, entonces es como que veía otro otro negocio y les pedí como trabajo de que cuando se les ofrezca pintar caritas pues yo lo sé hacer y se me dio la oportunidad. Entonces es como que la gente ya sabía que yo me dedicaba a eso y ya me buscaba por mi cuenta”.

Un recuerdo inolvidable

Karen recordó que uno de los momentos más felices y sorprendentes es cuando en una fiesta un niño le pidió que le dibujara a ella en su cara.

”Este año alguien me dijo, siempre que los niños están creativos, están espontáneos, que me dicen pintame algo, si el niño me dice píntame un león, yo le pinto un león, oye es que quiero que me pintes pero a ti, a la más hermosa, y le tuve qué hacer como mi carita, los lentes, el moñito, se lo hice hasta el cuello, y le hice mi carita hasta con el lunar y todo, y el niño encantadísimo, no quería se que le borrara.

Ahora, ya reconocida en Mazatlán por sus buenas presentaciones en eventos, Pintacaritas es un referente principal en fiestas y reuniones de niñas y niños en Mazatlán.