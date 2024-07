MAZATLÁN._ La Dirección de Vivienda y Tenencia de la Tierra apoya con la lotificación y planos en el terreno que adquirió el Sindicato de Trabajadores al Servicio del Ayuntamiento de Mazatlán para entregar lotes a sus agremiados que no tienen casa y la introducción de los servicios públicos se hará de manera conjunta, manifestó el Alcalde Édgar González Zataráin.

“Nos pidió el apoyo (la secretaria general del Stasam, Laura Tirado) para que Vivienda y Tenencia de la Tierra, que por cierto esta semana se lo entrega, antes del viernes, le hiciera un levantamiento, la lotificación, planos y todo lo que tiene que ver porque no tenían hecho eso, las rasantes, todo lo que tiene que ver con el levantamiento topográfico, se lo están haciendo, lo terminan creo que el miércoles, mañana y el jueves, viernes lo están entregando”, añadió.

“Van a ser reuniones constantes con ellos de compromisos ya establecidos desde antes de que yo llegara, pero nosotros les estamos ayudando en esos detalles, en su momento obviamente igual, insisto, no puedes irle a meter servicios públicos a un lugar donde todavía no vive nadie, entonces tenemos que establecer buenos compromisos con ellos, porque sería lo mismo, por qué para unos sí y para otros no, yo creo que ahí tiene que haber compromiso conjunto”.

Recordó que el Stasam hizo unos planos y repartió unos lotes del terreno que la misma agrupación sindical adquirió con un préstamo del Ayuntamiento de Mazatlán que está por pagar ya completamente el 31 de octubre, pero ya Tenencia de la Tierra tiene que hacerles el levantamiento topográfico, sellar los planos por el Municipio, reconocer esos planos.

“Una vez que tengamos establecido todo eso, levantamientos topográficos, ya tienen varias semanas”, continuó.

Ya que terminen de pagar el terreno iniciará la escrituración, que ya le tocará hacerlo a la siguiente administración municipal.

“La vamos a apoyar en los levantamientos, trazos de calles, es que ellos sí tienen un plano, pero es en papel, hay que hacerlo ya en la práctica los trazos”, reiteró.

También dijo que se está avanzando con la entrega de plazas al Stasam de las personas que se han jubilado porque se tienen que reponer las mismas con nuevos trabajadores.