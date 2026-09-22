$!Apoyan a 148 familias para mejorar sus hogares con programa Peso a Peso, en Mazatlán

Con la finalidad de beneficiar la economía familiar y mejorar las viviendas, un total de 148 familias mazatlecas recibieron refrigeradores, aires acondicionados, tinacos y materiales de construcción a través del programa ‘Peso a Peso del Bienestar’, que atiende a habitantes de colonias y comunidades rurales del municipio. Con una inversión cercana a los 969 mil pesos, tuvo lugar esta jornada en la cancha del Parque Martiniano Carvajal, donde cientos de familias recibieron este apoyo mediante un esquema de aportación compartida, en el que las familias y el Gobierno municipal cubren partes iguales del costo. Así lo expresó la alcaldesa Estrella Palacios Domínguez, quien destacó que durante esta jornada, el programa acumula mil 243 familias beneficiadas en lo que va del 2026 y una inversión aproximada de 7.7 millones de pesos, de los 9 que fueron aprobados por el Cabildo para este año.







“Es un programa que les gusta mucho a las y los mazatlecos, Peso a Peso del Bienestar, donde entregamos apoyos en diferentes rubros, como refrigeradores, aires acondicionados, tinacos, material de construcción y pintura. La gente pone un peso y el Gobierno municipal otro peso”, comentó. “El día de hoy vamos a beneficiar a 148 familias mazatlecas; es un monto en total de más de 960 mil pesos lo que entregamos, por lo que estamos aquí muy contentos de traer este programa que llegó para quedarse en nuestra administración, agregó. Los beneficiarios de esta entrega provienen de 87 colonias del puerto, entre ellas Fraccionamiento Alarcón, Benito Juárez, Flores Magón, Francisco Villa y Pradera Dorada, así como de comunidades rurales del municipio como El Roble, Camacho y El Recodo.







Durante el evento, Irma Palma Vista, representante de las personas beneficiadas, reconoció el apoyo recibido, pero pidió ampliar la difusión del programa para que más habitantes conozcan cómo acceder a él, destacando la importancia de acercar estos apoyos a personas con mayores carencias económicas. “Qué bueno que se implementó este programa de peso a peso, pero también se le tiene que dar más difusión para que todo Mazatlán sepa, que llegue a más gente que está, como se puede decir, más necesitada que uno, que a veces no tienen ni para comer, ni tampoco para trasladarse de un lugar a otro para poder pagar un camión”, expresó. “Mi constancia y mi perseverancia sé que va a tener frutos y sé que también todos estos planes tienen su tiempo. Ahora voy a llegar a mi casa y a mis vecinas les voy a decir que ahora sí, me ayuden a subir mi refrigerador porque ya lo tengo, gracias a este apoyo”, agregó.





