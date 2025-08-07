Apoyará Gobernador a agricultura, ganadería y pesca de Mazatlán, afirma Alcaldesa

El Gobernador del Estado, Rubén Rocha Moya, apoyará a la agricultura, a la pesca y a los productores ganaderos de Mazatlán, a estos últimos para que cuenten con un Centro de Acopio de Leche y cuenten con un precio de garantía, entre otros proyectos, informó la Alcaldesa Estrella Palacios Domínguez.

”Tuve la oportunidad de estar en Culiacán en el despacho de nuestro Gobernador, el doctor Rubén Rocha Moya, hablando de proyectos para Mazatlán, uno de los temas es el apoyo para la agricultura y la pesca aquí en nuestro municipio, en ese sentido decirles que estamos muy contentos porque el Gobernador se comprometió a apoyarnos con semilla gabatera para los agricultores”, añadió.

”Va a venir próximamente a hacer la entrega el Secretario de Agricultura , Ismael Bello, y bueno, yo le compartí que ya hicimos aquí 25 abrevaderos, estamos trabajando con todos los ganaderos para que la cuenca lechera pueda tener próximamente su Centro de Acopio y también se esté trabajando en que tengan un precio de garantía, todo eso en coordinación con Gobierno del Estado, nos va seguir apoyando nuestro Gobernador para que ésto sea pronto, también vamos a darles apoyo para sementales y ésto viene a fortalecer a este sector productivo”.

Tras la reunión que sostuvo el pasado martes con el Gobernador del estado en Culiacán, Palacios Domínguez expresó que en cuanto a la pesca Rocha Moya estuvo en semanas recientes en la entrega de alevines de tilapia en la Presa Picachos, se sigue haciendo entrega de estos apoyos, se tienen también apoyos de Bienpesca tanto por parte del Gobierno federal como estatal.

”Y aquí en Mazatlán nosotros a las cooperativas pesqueras también los estamos apoyando con el tema de gasolina para que ellos tengan una mejor temporada, esos fueron algunos de los temas que vimos, otros temas de movilidad y de obras públicas que estamos haciendo aquí en Mazatlán, le informé al Gobernador cómo vamos en nuestro Plan de Obras 2025, nos hemos propuesto hacer 137 obras públicas, ya llevamos 114 y bueno, él se comprometió también a ayudarnos con una partida, ya se los había informado a ustedes anteriormente que son 15 millones de pesos que nos va el Gobernador a apoyar con obra pública, esto es para pavimentación y fortalecimiento de la red hidrosanitaria”, continuó Palacios Domínguez.

”Entonces solamente agradecimiento con nuestro Gobernador que nos ha seguido apoyando a los mazatlecos”.

También dijo que el proyecto de construcción del puente vehicular a desnivel en la Carretera Internacional 15 México-Nogales, sobre la Avenida Óscar Pérez Escobosa, sigue su curso con el Secretario de Obras Públicas, Raúl Montero, quien está haciendo las gestiones pertinentes ante la federación.

”Y es una obra que va, solamente que siguen en los temas de la licitación y cuándo empezarían ya nos dijeran ellos, pero va caminando, es una obra que se va hacer y que estamos seguros que va favorecer la movilidad aquí en Mazatlán”, expresó la Alcaldesa .