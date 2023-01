González Zataráin reiteró ante el director del plantel y profesores que su administración apoyará a dicho centro educativo, que tiene 360 alumnos y 22 docentes.

“Yo le digo al director y le digo a los maestros y maestras que vamos a apoyarlos, que vamos a buscar la manera de fortalecer este plantel al igual que lo vamos haciendo, para eso es el Lunes Cívico, para ese acercamiento y los compromisos que vamos adquiriendo día con día de tal manera que cuente con nosotros, cuente con la parte que a nosotros nos corresponde, ustedes hagan su parte, los padres de familia hagan su parte”, continuó.

“Los alumnos y las alumnas habrán de hacer su parte, una parte importante porque estoy seguro que quien desee, que quien decida llegar muy lejos lo va hacer, por esa razón no se queden ahí pensando si continúan, si no continúan, si está bien o no está mal lo que hacen, ustedes decidan seguir adelante, decidan a engrandecer el orgullo de sus padres, decidan ser alguien en la vida como muchos dentro de nuestra labor y nuestro trabajo hemos decidido hacer algo y ser alguien en la vida”.