Apoyará Gobierno federal en labores de bacheo e iluminación en Senderos Seguros en Mazatlán: Alcaldesa

El Gobierno federal apoyará en labores de bacheo e iluminación en los Senderos Seguros que se tienen en Mazatlán para también con ello contribuir a la seguridad en este puerto, manifestó la Alcaldesa Estrella Palacios Domínguez.

“En días pasados tuve la oportunidad de estar en conferencia vía zoom con Rocío González, quien es la subsecretaria de la Secretaría de Infraestructura, Comunicaciones y Transportes y donde tuvimos el tema de los Senderos de Paz, aquí en Mazatlán tenemos dos, uno en Santa Fe y tenemos otro que es el Parque Central”, agregó Palacios Domínguez en entrevista.

”Ahí tuvimos la oportunidad con la subsecretaria de hacer una peticiones sobre todo en caso de luminarias y de bacheo, el proyecto digamos que el Gobierno federal ya nos tiene precalificado es el proyecto de bacheado, que son 800 metros cúbicos que vamos a colaborar con el Gobierno federal”.

Por ello reiteró que son buenas noticias el poder colaborar con el Gobierno federal .

“Entonces son buenas noticias para nosotros el poder tener el apoyo federal en temas de seguridad porque sabemos que también mejorar la infraestructura urbana, calles más dignas y calles más iluminadas son calles más seguras para las y los mazatlecos y el Gobierno federal nos está ayudando en ello a través de la Secretaría de (Infraestructura) Comunicaciones y Transportes”, expresó.

Además, expresó que en la Mesa Regional de Seguridad y Construcción de Paz se tuvo la oportunidad de trabajar sobre lo que tiene que ver con la zona rural, se está apoyando con raspado de caminos y el miércoles se tuvo un agradecimiento público por parte de la comunidad de El Guamúchil de La Noria donde están los habitantes contentos con el raspado de caminos que se están haciendo ahí y en El Tecomate, en La Noria, entre otras comunidades.

Lo anterior, porque después de las lluvias quedaron con mucho lodo y la gente no podía transitar por ellos, por lo que se está haciendo ese trabajo y gestiones para el restablecimiento de la energía eléctrica.

“Muy pronto voy a tener en estos días una reunión con Marcos Jusaino, que es el superintendente, para que se restablezca la iluminación sobre todo en el poblado de Juantillos, que es la información que estamos ahorita teniendo de parte de la zona rural que son las necesidades que se tienen”, añadió la Presidenta Municipal.

“Hemos apoyado también con pipas de agua y raspado de caminos y posteriormente con el restablecimiento de iluminación, porque son postes que se dañaron y es una inversión que requiere hacer justamente la CFE (Comisión Federal de Electricidad), entonces estamos trabajando para que ésto sea lo más pronto posible”.

También dijo que se sigue trabajando en coordinación los tres niveles de gobierno para que en Mazatlán se establezca la tranquilidad y la paz.