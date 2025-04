$!Apoyará Oficialía Mayor a Semarnat para que solo vendedores con permiso puedan acceder a las playas

El titular de la dependencia, Fernando Arballo, comentó que también estarán atentos para prohibir el acceso a playa a cualquier comerciante que no cuente con permiso; esto como un apoyo a Semarnat para que todo se lleve a cabo en regla, por lo cual iniciaron este martes con una capacitación de higiene con vendedores de alimentos.

“Tuvimos la capacitación para que ellos (vendedores) puedan hacer bien las cosas y puedan cumplir con las normas y reglas; de hecho les comento que vamos a tener cuatro módulos de comercio, que estarán en los puntos del Monumento al Pescador, las letras de Mazatlán, en Moro El Cid y en Playas Brujas”, dijo Arballo Quintero.

“Esos módulos serán nuestros puntos para que comercio empiece a trabajar desde ahí porque queremos cubrir los 37 puntos de accesos de playa para que todo aquel músico a comerciante con permisos, que son permisos de Semarnat, podamos ayudarlos a que los que no cumplan con el permiso, no pasen a la playa”.

Mencionó que los permisos para vendedores ambulantes rondan en un costo de 200 a 300 pesos por todos los días; sin embargo, existen muchas personas que se saltan dichas normas y tienen que ser sancionados tras no avatar los avisos, aunque el costo de las multas no es una jurisdicción de Oficialía.

“Las infracciones más recurrentes es cuando no hacen caso al permiso, que no tienen permiso y aún así lo siguen haciendo. Hay vendedores que se les explica que tienen que traer permiso y se les invita con anticipación a una si no quieren pagar”.

Arballo Quintero informó que hasta el momento no se han acercado con ellos vendedores extranjeros que quieran venir a buscar una renta en Mazatlán durante Semana Santa. No obstante, les recomienda que lo hagan a través de sindicatos establecidos.