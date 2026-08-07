Apoyarían empresarios regreso de puesto militar a Cerritos aunque decisión está en manos del Gobierno Federal

El retiro del puesto permanente de control del Ejército Mexicano en el área de Cerritos ha generado inquietud entre habitantes y trabajadores de esta zona al norte de Mazatlán, quienes percibían una mayor seguridad con la presencia constante de elementos militares.

Así lo dio a conocer José Gámez Valle, representante de la Asociación de Hoteles y Empresas Turísticas de Mazatlán, quien aseguró que existe disposición de empresarios para volver a colaborar con alimentación y otras facilidades para los elementos en caso de que las Fuerzas Armadas determinen reinstalar el punto de vigilancia.

Gámez Valle consideró que la percepción que existe alrededor de los puntos militares ha cambiado ante las condiciones de seguridad que se viven actualmente en el país al considerar que la presencia de las Fuerzas Armadas genera una sensación de mayor vigilancia.

“Antes, encontrarme un puesto de revisión en una carretera causaba temor, ahora es todo lo contrario, me hace sentir un poquito más tranquilo y seguro y ante las condiciones que está viviendo el país, llegar y encontrar este punto de revisión me hacía sentir que iba a estar bien resguardado”, dijo.

El representante hotelero aclaró que la preocupación por el retiro no se limita a los empresarios turísticos o a los hoteles ubicados en el sector, sino principalmente a las personas que viven en los diferentes desarrollos habitacionales de Cerritos

“La gente que vive alrededor era la que se sentía más protegida, los habitantes de los fraccionamientos de esa zona se sentían más protegidos y ahora son ellos quienes están un poquito desconcertados”, agregó.

Asimismo, añadió que después del retiro existe desconcierto entre habitantes e incluso entre trabajadores de la zona, quienes han preguntado a empresarios sobre la posibilidad de que el punto militar pueda regresar.

Por tal motivo, Gámez Valle consideró importante mantener presencia de seguridad en este sector debido a que Cerritos representa una de las principales puertas de entrada y salida de Mazatlán.

“Es un punto álgido, es una zona donde años atrás sucedían eventos y, finalmente, es entrada y salida al norte de Mazatlán. Un punto importante de entrada para el turista”, declaró.

El puesto militar permaneció durante casi nueve meses en el entronque de la calle Ernesto Coppel Campaña sobre la carretera Sinaloa El Habal – Mazatlán, frente al acceso a un complejo turístico, desde finales de 2025 y hasta su retiro a finales de julio.

Su ubicación era considerada estratégica al encontrarse en uno de los principales accesos hacia el norte de Mazatlán y en un sector donde convergen desarrollos habitacionales, hoteles, restaurantes y una importante circulación de habitantes, trabajadores y visitantes.

Durante los meses que permaneció activo, el puesto mantuvo elementos militares de manera permanente y funcionó como un punto preventivo y disuasivo en uno de los corredores turísticos y residenciales de mayor crecimiento del municipio.

Tras su retiro, la vigilancia en el sector quedó nuevamente bajo el esquema de patrullajes y operativos móviles realizados por las diferentes corporaciones de seguridad.

Ante esta situación, Gámez Valle puntualizó, sin embargo, que la reinstalación del puesto no es una decisión que corresponda a los empresarios, ni tampoco directamente a los gobiernos municipal o estatal.

En este sentido, explicó que los militares cumplen instrucciones de sus superiores y que, de existir interés en recuperar el punto permanente, tendrá que realizarse una gestión ante las Fuerzas Armadas.

“No depende de la iniciativa privada el que regresen, ni del Gobierno Municipal ni del Estatal. Cien por ciento del Gobierno Federal a través de las Fuerzas Armadas, del Ejército. Ellos van a la instrucción”, señaló..

“¿Qué se tiene que hacer? Pues ir con el Ejército y hacerles la solicitud”, añadió.

Hasta ahora, las autoridades militares no han informado públicamente las causas por las que se determinó retirar este punto ni si existe la posibilidad de que sea reinstalado.

El representante de la Asociación de Hoteles y Empresas Turísticas explicó que durante el tiempo que permaneció activo el punto de control existió una colaboración de la iniciativa privada para mejorar las condiciones en las que permanecían los efectivos.

Gámez Valle detalló que el empresario Amado Guzmán, de RedPetrol, realizó inicialmente la gestión para apoyar la instalación del campamento y asumió parte de los gastos necesarios para mantenerlo.

En el sitio se aprovechó una base de concreto construida por Grupo Pueblo Bonito y posteriormente se colocó una casa móvil acondicionada con dormitorio y aire acondicionado, donde los militares podían protegerse del sol y descansar, mientras que Grupo Pueblo Bonito asumió el compromiso de proporcionar alimentación a los elementos.

“Nosotros hicimos un compromiso como Grupo Pueblo Bonito de apoyar a los muchachos que estaban ahí. Ellos hacían su desayuno, nosotros les dábamos comida y cena, a 20 o 25 elementos”, detalló.

Gámez Valle consideró que proporcionar condiciones dignas a quienes permanecen durante largas jornadas en un filtro de seguridad también puede repercutir favorablemente en el desempeño de sus funciones y en la atención que brindan a quienes ingresan al destino.

Dispuestos a volver a colaborar

Tras el retiro de los militares, Gámez Valle explicó que dejó de tener sentido continuar absorbiendo los costos de la infraestructura que había sido instalada para los efectivos, por lo que el empresario responsable de parte de ésta planteó retirar la casa móvil.

Sin embargo, ante el interés de habitantes de Cerritos por recuperar la presencia permanente del Ejército, Gámez Valle confió en que puedan realizarse las gestiones necesarias.

Por tal motivo que, en caso de que las Fuerzas Armadas autoricen nuevamente el punto, aseguró que desde Grupo Pueblo Bonito existe disposición para colaborar como se hizo anteriormente.

No obstante, consideró conveniente que en esta ocasión exista una participación más amplia y que los gastos complementarios para sostener el campamento no recaigan únicamente en uno o dos empresarios.

Asimismo, planteó que más integrantes del sector privado podrían participar y que los gobiernos municipal y estatal también pueden contribuir mediante las gestiones correspondientes ante las autoridades militares.

La expectativa, señaló, es que pueda recuperarse un punto que durante casi nueve meses mantuvo presencia militar permanente en uno de los principales accesos de Mazatlán y que, más allá de la actividad turística, generaba una percepción de mayor protección entre quienes viven y trabajan en el corredor de Cerritos.