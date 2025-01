Apoyos para contrarrestar efectos de ola de violencia en Sinaloa no son suficientes, admite Senadora

Tras reconocer que los apoyos económicos que se han dado a algunos sectores no son suficientes para contrarrestar los efectos de la crisis de inseguridad en Sinaloa, la Senadora de la República, Imelda Castro Castro, manifestó que el Gobierno federal ha estado contribuyendo de manera muy importante para disminuir los efectos de la disputa guerra entre grupos delictivos, pero no se puede decir que el problema va resolver en uno o dos meses.

”Es una situación extraordinaria generada muy claramente por una decisión que entre los mismos grupos y sus conflictos del crimen organizado tomaron ellos, tomaron la decisión de secuestrar a uno de sus líderes y de ponerlo en mano de los Estados Unidos, no podemos hacer una evaluación sin desconectar esa parte de la propia relación con los Estados Unidos y cómo Estados Unidos ha tratado este tema de las drogas históricamente y lo sigue tratando igual como lo hizo con el caso de los colombianos de que pues testigos protegidos, pues que saca información de manera muy opaca, saca dinero a los delincuentes que tienen en sus manos sin que se transparente una política digamos seria en ese sentido”, continuó.

”Y pues aquí en Culiacán, aquí en Sinaloa pues la están aplicando, de parte de las agencias de los Estados Unidos ya sabemos que desde que estaba el Presidente Andrés Manuel López ha reclamado eso a los Estados Unidos, la Presidenta también y es el momento en donde no se ha entregado ninguna información sobre esa acción que yo considero ilegal y que también afecta la soberanía de nuestro país y se detonó esta guerra”.

A preguntas expresas en conferencia de prensa, recalcó que no se desconoce que el Gobierno, sea del color que sea y sea del nivel que sea, municipal, estatal o federal tienen la obligación de ofrecer seguridad a la población, esa es una garantía constitucional y una obligación, ese no es ningún pretexto.

”Pero también tenemos que reconocer ese fondo de cómo se generó el problema para que podamos entender también cómo la solución y de dónde depende esa solución, entonces no es un tema de que nosotros podamos decir en un mes, en dos meses se va a resolver el tema, pues no está en nuestras manos decir eso y no tenemos ninguna posibilidad de ello, lo que se está haciendo es atenuando los efectos por primera vez en la historia, los decomisos que ha habido, las detenciones de decenas y todos los días se están dando decomisos de droga, de armas, de carros, de personas las detenciones y pues se está haciendo lo que le corresponde al Gobierno”, reiteró.

”Pero sí hay que tener claro que el tema no sólo viene de esa acción que se tomó, sino también de una larga data histórica, no debemos desconocer, hace 100 años se empezó a generar nuestra historia narcótica, ese tema no podemos dejarlo de lado, yo les recomiendo un libro de un mazatleco, un paisano de ustedes, el doctor Froylán Enciso que ha escrito un libro y lo ha publicado en estos días que explica toda esa larga história narcótica, por eso yo digo que las generaciones de ahora y las que vienen tenemos que empezar a resolver esto construyendo paz desde cualquier trinchera”.

También reconoció que no han sido suficientes los apoyos económicos que ha dado el Gobierno del Estado para contrarrestar los efectos que ha generado la crisis de inseguridad que se vive la entidad desde el pasado 9 de septiembre por la lucha entre facciones del cártel de Sinaloa tras la captura de Ismael “El Mayo” Zambada García y Joaquín Guzmán López en Estados Unidos y que ha dejado más de 670 homicidios dolosos, más de 780 personas desaparecidas, cierre de negocios, entre otras.

”No han sido suficientes los apoyos, pero les decía también que estamos viendo con algunas dependencias federales, con la Secretaría de Economía, con el IMSS (Instituto Mexicano del Seguro Social), con el Infonavit (Fondo Nacional para la Vivienda de los Trabajadores) cómo se pueden dar algunos programas de esperas, no sé, a mí me decían que para el Seguro Social pudieran pagar con tarjeta de crédito y esos días de la tarjeta pues le ayuda a algunos empresarios a sobrellevar el tema de la deuda, entonces estamos conscientes de eso y estamos apoyando en la gestión a nivel nacional”, reiteró.

También dijo que ve muy bien que por primera vez en la historia, porque otras veces ha habido guerras entre grupos delictivos, que se brinda apoyo económico a sectores afectados por la violencia.

”Yo veo muy bien que por primera vez en la historia, porque otras veces ha habido guerras de este tipo, en el 2008-2010 y luego otra en 2016-2017 y bueno los desastres naturales que ha habido, etcétera, y nunca el Gobierno del Estado, el Gobierno Federal había implementado programas de apoyo a los comerciantes, a la gente más vulnerable en esta cadena sobre todo los comerciantes, los músicos, los meseros, etcétera y sobre todo la gente y aquí Mazatlán es estratégico en eso, pues los negocios de la vida nocturna que ahí se sostienen miles y miles de familias, pues nunca había habido apoyos, por primera vez lo reconocen los comerciantes, los músicos, toda la gente que se apoya”, recalcó.

”Y creo que el Gobierno del Estado va seguir en esa línea de apoyar, pero efectivamente son apoyos que no resuelven el problema y no pretenden tampoco resolverlo porque no se podría, sin embargo, debemos de reconocer también que el Gobierno federal ha estado contribuyendo de manera muy importante para disminuir los efectos que ha tenido esta guerra pues en un cártel o de dos grupos que eran parte de un cartel y que todos sabemos y que hoy allá en Nueva York es la primera comparecencia de este líder del narcotráfico que fue secuestrado prácticamente y llevado a los Estados Unidos y eso fue lo que detonó esta guerra, esta situación que estamos viviendo”.

Manifestó que la Presidenta de la República, Claudia Sheinbaum Pardo y el Secretario de Seguridad y Protección Ciudadana, Omar García Harfuch están atendiendo muy bien esta situación, lo mismo que las Fuerzas Armadas.

”Yo creo que la doctora Claudia Sheibaum, el Secretario Harfuch están atendiendo muy bien, las Fuerzas Armadas en estas facultades que les hemos dado nosotros en el llamado quinto transitorio, de colaborar, de coadyuvar en materia de seguridad pública pues se está tratando el tema, es decir, no se está con los brazos cruzados en esto y pues nosotros esperamos que den resultados y que en las próximas semanas esto no solo vara disminuyendo como lo ha hecho, sino que pueda desaparecer y recuperar la paz en Mazatlán, en el sur del estado y en todo Sinaloa”, recalcó.

”Yo comparto que la crisis mayor en el sector está empezando ahora en enero, es enero, febrero y marzo porque digamos que los meses anteriores fue complicado, pero en general, bueno, yo vi los datos oficiales del Inegi (Instituto Nacional de Estadística y Geografía) y no hay un marcado desempleo distinto a lo que ha habido en otras temporadas digamos en los mismos días, en los mismos meses, pero pienso que ya se va empezar a reflejar esa crisis y de nuestra parte, bueno, yo como Senadora he recibido a los grupos empresariales en Sinaloa y también en la Ciudad de México y estamos haciendo llegar propuestas al Infonavit, al Seguro Social”.

Reiteró que los empresarios dicen que no quieren que les regalen nada, solamente quieren tiempo o formas de pagar al IMSS o al Infonavit las cuotas y se les está ayudando en la gestión entendiendo que la tarea de los senadores es de carácter legislativo, pero también son interlocutores sobre todo con el Gobierno federal en tanto Senado de la República y están viendo este tema.

También dijo que se está recibiendo a los grupos de comerciantes sobre todo para ayudar a que el Gobierno del estado extienda y amplíe o aumente los apoyos que está dando, por lo que ella con mucho gusto puede platicar con ellos en el momento que consideren como se ha hecho con otros sectores en Culiacán.