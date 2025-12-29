$!Apresuran obras en palapa clausurada por Profepa, en Mazatlán; ahora usan madera

Tras un recorrido realizado por Noroeste por la zona, donde al parecer la colocación del sello de obra clausurada por la Profepa no fue suficiente para detener los trabajos, ahora colocaron apresuradamente el techo con tablones de madera cimentadas en el gran muro de concreto que ninguna autoridad detectó y detuvo, pero que de acuerdo con ambulantes que trabajan por la zona a diario, si estuvieron en el lugar y no dijeron nada, narraron.

Entre la palapa rotulada el “Pescado Zarandeado”, las obras avanzadas están activas que incluso entre el personal contratan albañiles para terminarla lo más pronto posible.

Esta semana han estado tapando el interior con un cerro de arena para que no vean a la gente trabajando y colocando el techo con los tablones de madera, así como el techo.