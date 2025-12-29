$!Apresuran obras en palapa clausurada por Profepa, en Mazatlán; ahora usan madera

Tras un recorrido realizado por Noroeste por la zona, donde al parecer la colocación del sello de obra clausurada por la Profepa no fue suficiente para detener los trabajos, ahora colocaron apresuradamente el techo con tablones de madera cimentadas en el gran muro de concreto que ninguna autoridad detectó y detuvo, pero que de acuerdo con ambulantes que trabajan por la zona a diario, si estuvieron en el lugar y no dijeron nada, narraron.
Entre la palapa rotulada el “Pescado Zarandeado”, las obras avanzadas están activas que incluso entre el personal contratan albañiles para terminarla lo más pronto posible.
Esta semana han estado tapando el interior con un cerro de arena para que no vean a la gente trabajando y colocando el techo con los tablones de madera, así como el techo.
En entrevista, la Alcaldesa Estrella Palacios solo se deslindó que Profepa y Semarnat eran los responsables del tema y que se reuniría con ellos, a puerta cerrada, mientras que los trabajadores avanzan con las obras.
Al delegado de Semarnat, Renato Ocampo, se le buscó vía telefónica para conocer de primera mano la información de las palapas “Los Pulmoneros” no solo la contigua a la “Pata Salada, sino a la del “Pescado Zarandeado”, del “Camaroncito” y “Los Pulmoreso”, puesto que los sellos colocados por el delegado de Profepa Marcos Moreno indicaron que no contaban con los permisos correspondientes de la Manifestación de Impacto Ambiental para construir un restaurante en la Zona Federal Marítima de Mazatlán, con ubicación entre la franja de playa frente a la Torre Espectaculare y el Seguro Viejo, otra palapa a 500 metros para llegar por la playa al monumento al pescador, que se desconoce si es una extensión o un nuevo negocio para vender mariscos.