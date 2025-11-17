$!Aprovechan contribuyentes último día del Buen Fin para trámites en Recaudación de Rentas en Mazatlán

Decenas de personas acuden este lunes último día del Buen Fin a realizar diversos trámites en las oficinas de Recaudación de Rentas del Gobierno del Estado, en Mazatlán, y lo referente al Programa Ponte al Corriente se amplía hasta el 28 de noviembre. Por el Buen Fin, el Servicio de Administración Tributaria del Estado de Sinaloa amplió los horarios en todas las oficinas de Recaudación, módulos y colecturías del estado para facilitar a las y los contribuyentes el acceso a beneficios y descuentos vigentes durante la temporada. En su momento dio a conocer que el sábado 15, domingo 16 y lunes 17 el horario de atención es de 8:00 a 15:00 horas en todas sus oficinas, incluso este 17 de noviembre día de asueto, decretado como día inhábil por el puente de fin de semana largo por la celebración del 115 aniversario del inicio de la Revolución Mexicana el próximo jueves 20 de noviembre.

Por ello invitó a los contribuyentes a aprovechar este periodo con atractivos beneficios para regularizar sus trámites vehiculares y licencias. Entre dichos descuentos se encuentra el 80 por ciento en recargos, multas y honorarios en calcas y placas para unidades del servicio particular y público; el 100 por ciento de descuento en refrendo anual de concesión de servicio público y el 50 por ciento de descuento en licencias de conductos, excepto aprendiz y el mismo porcentaje en cambio de propietario. También se tiene el programa Ponte al Corriente para modelos 2018 o anteriores, en el que se elimina el adeudo con un pago único de 6 mil pesos, que incluye el canje de placas. Este mismo lunes a nivel estatal el Gobierno del Estado dio a conocer que se amplía hasta el 28 del presente mes el Programa Ponte al Corriente y el descuento del 50 por ciento en licencias de conductor, excepto de aprendiz.