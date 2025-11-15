$!Aprovechan en Mazatlán las rebajas de ‘El Buen Fin 2025’

MAZATLÁN._ Las distintas ofertas de “El Buen Fin 2025” continúan atrayendo a cientos de consumidores en Mazatlán, quienes este sábado acudieron tanto el Centro de la ciudad como los principales centros comerciales en busca de descuentos y promociones. Desde las 11:00 horas, las tiendas de ropa ubicadas en el Centro registraron una importante afluencia de compradores y observadores, principalmente en negocios con rebajas de arriba del 45 por ciento en prendas para dama y ropa infantil.

Mientras que los locales de calzado, maquillaje y accesorios también lucieron llenos, atrayendo a jóvenes y adolescentes que buscaban aprovechar las promociones de temporada. Entre las ofertas más recurrentes se observaron descuentos del 25 y 50 por ciento, así como promociones de 3x2 en diferentes productos, lo que motivó que varios comercios del Centro extendieran su horario de atención para atender la demanda, algo muy similar a lo que se hace en tiempos de Navidad.