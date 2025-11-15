$!Aprovechan en Mazatlán las rebajas de ‘El Buen Fin 2025’

MAZATLÁN._ Las distintas ofertas de “El Buen Fin 2025” continúan atrayendo a cientos de consumidores en Mazatlán, quienes este sábado acudieron tanto el Centro de la ciudad como los principales centros comerciales en busca de descuentos y promociones.
Desde las 11:00 horas, las tiendas de ropa ubicadas en el Centro registraron una importante afluencia de compradores y observadores, principalmente en negocios con rebajas de arriba del 45 por ciento en prendas para dama y ropa infantil.
Mientras que los locales de calzado, maquillaje y accesorios también lucieron llenos, atrayendo a jóvenes y adolescentes que buscaban aprovechar las promociones de temporada.
Entre las ofertas más recurrentes se observaron descuentos del 25 y 50 por ciento, así como promociones de 3x2 en diferentes productos, lo que motivó que varios comercios del Centro extendieran su horario de atención para atender la demanda, algo muy similar a lo que se hace en tiempos de Navidad.
En tanto, en los centros comerciales la actividad no fue distinta, ya que muchas personas acudieron para adquirir televisores, aires acondicionados y aparatos electrónicos a meses sin intereses; mientras que otros compradores buscaban artículos del hogar con rebajas considerables.
Asimismo, en las tiendas departamentales, los juguetes figuraron entre los productos más solicitados del fin de semana, pues algunos padres aprovecharon para comenzar sus compras navideñas con anticipación.
Se espera que este domingo se registre otra jornada intensa de ventas, así como una alta afluencia desde temprano en distintos puntos de Mazatlán, en el cierre del fin de semana más esperado por los consumidores.