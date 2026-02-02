$!Aprovechan mazatlecos la tamaliza este Día de la Candelaria

La tradición de degustar tamales durante el Día de la Candelaria se mantiene viva entre los mazatlecos, quienes este lunes no dejaron pasar la oportunidad de llevarse uno, dos o hasta tres para compartir en familia, cumpliendo así con una de las costumbres más populares tras el Día de Reyes. Desde muy temprano, los puestos de tamales dejaron ver varias ollas listas para atender a los clientes; mientras que la mayor afluencia de personas se registró después de las 10:00 horas, favorecida por el día feriado. Familias completas, parejas y visitantes recorrieron distintos puntos del Centro de la ciudad en busca de su variedad favorita.







Desde los tradicionales tamales de res, costilla, pollo, enchilados, verdura y de camarón, hasta los dulces de elote, piña y colorado, engalanaron la vendimia de aquellos que sacaron el monito en la rosca de reyes el pasado 6 de enero, quienes hoy tuvieron que cumplir con la compra de este platillo tan mexicano. En puestos del mercado Pino Suárez, ubicado en la colonia Centro, las tamaleras señalaron que para esta fecha se prepararon entre 500 y Mil tamales, los cuales fueron puestos a disposición de la ciudadanía. Aunque no todos se venden durante el mismo día, las comerciantes confían en que el resto saldrá gracias al tradicional “recalentado” del día siguiente.





