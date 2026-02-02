$!Aprovechan mazatlecos la tamaliza este Día de la Candelaria

La tradición de degustar tamales durante el Día de la Candelaria se mantiene viva entre los mazatlecos, quienes este lunes no dejaron pasar la oportunidad de llevarse uno, dos o hasta tres para compartir en familia, cumpliendo así con una de las costumbres más populares tras el Día de Reyes.
Desde muy temprano, los puestos de tamales dejaron ver varias ollas listas para atender a los clientes; mientras que la mayor afluencia de personas se registró después de las 10:00 horas, favorecida por el día feriado. Familias completas, parejas y visitantes recorrieron distintos puntos del Centro de la ciudad en busca de su variedad favorita.
Desde los tradicionales tamales de res, costilla, pollo, enchilados, verdura y de camarón, hasta los dulces de elote, piña y colorado, engalanaron la vendimia de aquellos que sacaron el monito en la rosca de reyes el pasado 6 de enero, quienes hoy tuvieron que cumplir con la compra de este platillo tan mexicano.
En puestos del mercado Pino Suárez, ubicado en la colonia Centro, las tamaleras señalaron que para esta fecha se prepararon entre 500 y Mil tamales, los cuales fueron puestos a disposición de la ciudadanía. Aunque no todos se venden durante el mismo día, las comerciantes confían en que el resto saldrá gracias al tradicional “recalentado” del día siguiente.
Cabe mencionar que los precios de los tamales oscilaron entre los 20 y 35 pesos, dependiendo del negocio y del sabor elegido por los clientes. Siendo por supuesto los más solicitados los de carne deshebrada y camarón; éste último un clásico del sur de Sinaloa.
“Vengo a comprar porque es tradición por el Día de la Candelaria. Hoy compré seis tamales, para mis sobrinos, para mi abuela y para mi mamá. Son de camarón, de puerco y de verdura”, compartió Mónica Lizárraga, quien acudió al Centro para obtener sus tamalitos.
“Sigue siendo una tradición del Día de Reyes, de cuando te sacas el monito y pues te tocan los tamales. Nosotros vamos a hacer unos frijolitos puercos con toda la familia, y pues también los tamalitos de ahorita”, agregó.
Conforme avanzaron las horas, las ollas comenzaron a vaciarse y las tamaleras reportaron buenas ventas, reflejando que en Mazatlán sigue firme la tradición de reunirse con los seres queridos para disfrutar de tamales cada 2 de febrero.