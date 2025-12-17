Aprueba Cabildo addendum para que Gran Acuario Mazatlán pague $47 millones al Ayuntamiento

El Cabildo de Mazatlán aprobó este miércoles por mayoría el addendum para que el Gran Acuario Mazatlán Mar de Cortés pague en 14 meses el adeudo de 47.7 millones de pesos por la renta de espacios del antiguo acuario, condonando el pago de la penalización del 5 por ciento mensual por el retraso en el pago.

Ahora el Gran Acuario Mazatlán ya nada más rentará el espacio de Lobos Marinos ya no para presentar shows, sino para actividades educativas con dichas especies a los visitantes y dejará de rentar el Pingüinario y las especies que ahí se encuentran serán trasladadas a su nuevo hábitat que se acondiciona en las instalaciones de este nuevo recinto turístico.

“Hoy acabamos de aprobar aquí en esta sesión de Cabildo el contrato de arrendamiento con el Gran Acuario Mazatlán, se reconoce el adeudo por 47.7 millones de pesos que éste será cubierto en un plan de pagos y se va devolver al Municipio de Mazatlán, al Ayuntamiento 8 mil 745 metros cuadrados correspondientes al antiguo acuario”, dijo la Alcaldesa Estrella Palacios Domínguez en entrevista tras la sesión extraordinaria de Cabildo.

“Eso representa un 80 por ciento del predio y van a quedar en arrendamiento 2 mil metros cuadrados que serán arrendados por el Gran Acuario Mazatlán, la renta se va reducir en una parte proporcional que anteriormente estaban arrendando todo el predio (por lo que se rentaba en 2.3 millones pesos), ahora queda en 480 mil pesos mensuales”.

Añadió que los terrenos que ya no se rentarán y que son de espacio público serán destinados a utilidad pública, y con esta aprobación con el voto a favor de 12 de los 13 integrantes del Cabildo asistentes, se está haciendo algo de mucho beneficio para los mazatlecos porque ya tenían 20 meses que no se había pagado el dinero de esa renta.

Desde la administración del Alcalde Édgar González se debían 9 meses de renta y en la actual administración los meses restantes, pero ya se está poniendo orden a ese tema, dijo, ya se comprometen los arrendatarios a pagar desde este 2025 y este dinero se va a recuperar.

“Se dio un plazo de 14 meses para hacer el pago, ya van a empezar lo que es noviembre y diciembre ya se está pagando lo del arrendamiento nuevo, y también se está pagando lo del adeudo, entonces va ser a la par que van a estar ya cubriendo esos montos y repito, Esto es algo muy beneficioso para todos los mazatlecos puesto que ya vamos a tener ese dinero, esos 47.7 millones de pesos que se adeudan pues van a ser cubiertos en este plazo y van a ser también en aprovechamiento para obras con sentido social”, reiteró.

“Eso es lo que se está buscando, que este dinero que se va a recuperar sea aprovechado de la mejor manera y tener también el nuevo arrendamiento que ya quedó el monto fijo aquí gracias a que las regidoras, regidores, la Síndica Procuradora votaron para que esto se diera”.

Tras la sesión extraordinaria en la que estuvieron presentes directivos del Gran Acuario en mención, expresó que legalmente al recuperar el monto íntegro que eran 2.3 millones por mes, por los 20 meses, dio un total ya con los recargos de 47.7 millones de pesos, que es lo que van a cubrir en un lapso de 14 meses los arrendatarios.

“Hoy en el dictamen eso fue lo que se aprobó (la condonación del 5 por ciento de la penalización por el retraso en el pago), ahí se menciona que legalmente fue posible hacer esa condonación”, expresó.

Palacios Domínguez dijo que los integrantes del Cabildo están en reuniones para ver qué es lo que se va hacer con el predio que ya no se va a rentar, pero lo que se busca es que se aproveche y se use de la mejor manera.

Precisó que los pingüinos pasarán a las instalaciones del Gran Acuario Mazatlán Mar de Cortés, pero se seguirá rentando el espacio de los Lobos Marinos.

”Lo de los pingüinos se pasa a las nuevas instalaciones del Gran Acuario y el arrendatario se va a quedar con los Lobos Marinos, es el único predio con el que se quedan que son 2 mil metros cuadrados, que son los que quedan arrendados ahora”, dio a conocer Palacios Domínguez.

”Con el predio que nos están regresando ahorita está en análisis de cómo será utilizado y les repito, sobre todo en aprovechamiento, podría ser en oficinas gubernamentales u otros proyectos que se tengan, pero sobre todo que beneficien a las y los mazatlecos, es un espacio público que está siendo recuperado por el Ayuntamiento, es un espacio muy grande, son instalaciones que tienen también muchas oficinas y que estoy segura que vamos a buscar un proyecto muy bueno para poderlo utilizar con gran sentido social”, subrayó.

”Y sobre todo también el dinero que se va recuperar, que también sea utilizado en obras que beneficien a las y los mazatlecos, eso estamos muy contentos de poder llegar a este acuerdo y que se esté pagando íntegramente toda la deuda que se tiene del Acuario Mazatlán que representan a 20 meses de atraso que tenían”.