Por mayoría de 10 votos a favor y 4 en contra, el Cabildo aprobó este jueves condonar el adeudo de 14.9 millones de pesos al Instituto Municipal de Cultura, Turismo y Arte de Mazatlán y de 1 millón de pesos al Rastro de Mazatlán por no tener dinero para pagar ese adeudo que tienen con el Ayuntamiento.

”Se autorice por parte del pleno del H. Cabildo Municipal la condonación total del adeudo que actualmente tienen las paramunicipales denominadas Instituto Municipal de Cultura, Turismo y Arte de Mazatlán por la cantidad de 14 millones 988 mil 358 pesos con 40 centavos”, expuso el Regidor Coordinador de la Comisión de Hacienda del Cabildo local en su sesión ordinaria de este jueves, Bernardo Eduardo Alcaraz Conde.

“Así como el Rastro de Mazatlán, anteriormente denominado Rastro TIF de Mazatlán por la cantidad de 1 millón de pesos que actualmente adeudan al H Ayuntamiento del Municipio de Mazatlán”.

Añadió que con la aprobación se autoriza la cancelación de las partidas pendientes por recuperar de los registros contables de la Tesorería Municipal y se informe a la Auditoría Superior del Estado tal situación a efecto de que sean solventadas las observaciones que realizó dicho órgano fiscalizador estatal.

Ya en entrevista el Alcalde Édgar González Zataráin manifestó que el Cabildo aprobó por mayoría esta condonación del adeudo porque en el caso de Cultura para que pague se le tendría que dar primero dinero para ello y luego se lo tendría que regresar a la Comuna y eso sería una simulación.

”Acuérdense que se sobrepasaron lo presupuestado, tenían un monto presupuestado y ellos gastaron de más, les prestaba el Municipio, era como préstamo y se lo tenían que regresar al Municipio, pero como Cultura está tronado y que no te va a pagar la ASE te observa y que dice: cóbrale o condónale, pero eso no puede quedar así como que me lo sigues debiendo a través de los años”, explicó González Zataráin.

”Entonces hay dos vías; una, que te paguen y la otra, condonas como siempre se ha hecho a Jumapam se le condonaba mucho, al Rastro, al Acuario se le llegaba a condonar en el pasado, a Cultura ya se le había condonado anteriormente, es dinero que ya no recuperas, que quién está facultado para condonar esos adeudos: el Cabildo”.

Precisó que la condonación es distinta a las denuncias que se tienen por presuntos malos manejos de los recursos, pues una cosa es cómo se gastaron los mismos u otra es que se le haya prestado y no tengan para pagar.

”El cómo los gastaste es uno, que tú le hayas prestado y que no tengan para pagarte, bueno es decir ya no me debes, ahí muere, está bien, ya no te cobro porque si te cobro te dejo sin recursos para que le pagues a los trabajadores, y al rato le vuelves a dar, entonces es una simulación”, reiteró el Presidente Municipal.

En el caso del Rastro de Mazatlán el adeudo de un millón de pesos que se le condonó también es por un préstamo que se pidió, el cual no debió dejarse pasar mucho tiempo para hacer el pago.