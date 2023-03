MAZATLÁN._ Crear una comisión integrada en primera instancia por los regidores de las comisiones de Turismo y Comercio, Hacienda y Gobernación para realizar una inspección al Acuario Mazatlán y al Nuevo Acuario Mazatlán Mar de Cortés, aprobó el Cabildo mazatleco la tarde de este jueves en sesión ordinaria.

“Se autorice por parte del pleno del Honorable Ayuntamiento la integración de una comisión de regidores en forma conjunta o separada pudiendo participar la totalidad de los mismos, incluyendo a la Síndico en Procuración (y al Alcalde) y puedan llevar a cabo una inspección del inmueble concesionado a la empresa Kingu Mexicana Sapi de C V y todo aquello que involucre el contrato que tenga relación con este Honorable Ayuntamiento”, expuso el Regidor Roberto Rodríguez Lizárraga.

“Autorizado lo anterior por el pleno de este Honorable Ayuntamiento la Comisión deberá coordinar el proceso de inspección y demás actividades que sean necesarias en los términos de ley en conjunto con la Síndica Procuradora, la ciudadana Contador Público Claudia Magdalena Cárdenas Díaz con estricta observancia a los apartados a y be del artículo 28 de la Ley de Gobierno Municipal en todo lo que el contrato no haya previsto tomando en cuenta que las clausulas previstas en dichos apartados se tendrán por anotadas aún cuando no se hayan previsto en el contrato”.

Ahí el Alcalde Édgar González Zataráin manifestó que es muy oportuno este punto de acuerdo y expuso que la Síndico Procuradora y el Ayuntamiento ya tienen intervenido el Acuario Mazatlán para todo lo que será el proceso de cierre próximo, en espera de la apertura del Nuevo Acuario Mar de Cortés.

Por ello la Comisión que se integre apoyará los trabajos que ya se realizan y en ella pueden participar además de los regidores de las comisiones citadas todos los ediles que así lo deseen, la Síndico Procuradora y el Alcalde.

De acuerdo con lo que se ha dado a conocer públicamente en las últimas semanas, el Acuario Mazatlán estará operando hasta que pase el actual periodo vacacional de las semanas Santa y de Pascua y su fecha de cierre dependerá de la fecha de apertura del Nuevo Gran Acuario Mazatlán Mar de Cortés que está contemplada para finales de abril o el 3 de mayo.