Aprueba Cabildo de Mazatlán 12 jubilaciones y pensiones tras desacuerdo con Secretario del Ayuntamiento

MAZATLÁN._ Tras un llamado a Moisés Ríos Pérez, Secretario del Ayuntamiento, a que no tome decisiones en el Cabildo que no le corresponden, y después de un receso de 16 minutos durante la sesión, 12 dictámenes de jubilaciones y pensiones fueron aprobados este jueves a personal del Ayuntamiento y de la Secretaría de Seguridad Pública de Mazatlán.

La situación derivó de que momentos antes el funcionario dijo que, ante la falta de algunos requisitos, se pidió previamente no subir ocho dictámenes de jubilaciones y pensiones a la orden del día de la sesión de este jueves, lo que no fue aceptado por el coordinador de la Comisión de Trabajo y Previsión Social, Jesser Yael Martínez Sotero, quien sostuvo que se subieran a votación como previamente lo acordaron cuatro de cinco integrantes de dicha comisión.

Señaló que los trabajadores, tanto sindicalizados como de otras áreas del Ayuntamiento, y siete elementos policiales cumplieron con los requisitos para que se les considere la pensión o jubilación otorgada.

Ya en su intervención en asuntos generales, el regidor Martínez Sotero precisó que dentro de las facultades y obligaciones del Secretario del Ayuntamiento de Mazatlán, conforme a la Ley de Gobierno Municipal del Estado de Sinaloa, está única y exclusivamente la de hacer entrega a la Presidencia Municipal, Sindicatura en Procuración y a las y los regidores municipales el orden del día y la documentación relativa a la sesión de Cabildo que se trate, con una anticipación de al menos 48 horas a la celebración de la misma.

“Asimismo, resulta necesario aclarar que el trabajo que realizan las comisiones de regidores son autónomas en el sentido de que la determinación para una dictaminaciones será a cargo únicamente de los regidores que conforman dicha comisión y será decisión de la misma someterlo ante el pleno del H. Cabildo Municipal”, precisó.

Martínez Sotero también dio a conocer que la obligación del Secretario del Ayuntamiento es la de hacer entrega a los regidores del orden del día y la documentación completa relativa a la sesión de que se trate en los términos correspondientes.

“Por lo anterior expuesto y fundado, le solicito al encargado de la Secretaría del H. Ayuntamiento que en próximas ocasiones cumplir lo que mandata el mencionado precepto legal y no ir más allá en el sentido de rebasar qué asuntos o dictámenes a su criterio personal deben ser o no incluidos en el orden del día de las sesiones que correspondan, a efecto de que dicho funcionario no violente la legislación que rige el actuar de este Ayuntamiento”, reiteró el edil en su posicionamiento.