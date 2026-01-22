Aprueba Cabildo de Mazatlán adicionar en Constitución de Sinaloa derecho humano a la ciudad

El Cabildo de Mazatlán aprobó este jueves la iniciativa de adicionar a la Constitución de Sinaloa el derecho humano a la ciudad en la sesión ordinaria donde la regidora del PRI Maribel Chollet Morán enfatizó que los derechos que no se cumplen son letra muerta como el basurón al aire libre que se tiene en esta ciudad.

En la sesión se presentó para su votación la iniciativa en término de los artículos 159 de la Constitución Política del Estado de Sinaloa y 229 fracciones 4 y 5 de la Ley Orgánica del Congreso del Estado, al decreto 345, que adiciona la fracción 15 al artículo 4 Bis A de la Constitución Política del Estado de Sinaloa en materia de derecho humano a la ciudad.

“Hoy estamos llamados a votar una reforma histórica, a incorporar el derecho humano a la ciudad en la Constitución Política del Estado de Sinaloa, lo digo con mucha claridad, pero también con mucha congruencia: mi voto siempre es reflexionado, mi voto siempre lleva una connotación de alto sentido de responsabilidad porque el derecho a la ciudad no es una moda legislativa ni un concepto bonito para el discurso, es lo que se reconoce como la carta Mundial del derecho a la Ciudad”, enfatizó en su intervención en asuntos generales.

“Y como ya ocurre en entidades como Ciudad de México y Nuevo León, un derecho llave, un derecho que abre la puerta a otros derechos: al medio ambiente sano, a la vivienda digna, a la movilidad, a la salud, a la participación democrática y que ponen en el centro algo esencial la vida cotidiana de las personas, pero también les digo con esa misma claridad, los derechos humanos que no se aterrizan se convierten en injusticias y los derechos que no se cumplen se convierten en letra muerta”.

Reiteró que hablar del derecho a la ciudad en abstracto es sencillo, lo difícil es preguntarse qué significa ese derecho en Mazatlán.

“Mazatlán es una ciudad que crece, pero no crece con justicia siempre, hoy vemos colonias tradicionales y fraccionamientos antiguos como Palos Prietos transformarse aceleradamente en corredores de edificios y rentas vacacionales, casas donde antes vivían familias hoy son inmuebles vacíos entre semana, ocupados solamente por turistas de paso y eso es la gentrificación y cuando ésta no se regula expulsa silenciosamente a quienes han hecho la ciudad durante décadas”, subrayó.

El derecho a la ciudad implica que el desarrollo humano no puede estar diseñado sólo para el mercado, sino para las personas, implica que el suelo, la vivienda y los servicios públicos cumplan con una función social como lo establece el decreto que hoy se votó y que será enviado al Congreso del Estado para su respectiva votación.

“Y es aquí donde el discurso choca con la realidad, porque tampoco puede haber derecho a la ciudad mientras Mazatlán siga arrastrando una deuda ambiental y sanitaria que este Ayuntamiento al día de hoy no ha podido resolver, desde hace más de 10 años Mazatlán opera un basurón a cielo abierto en abierta violación a la Norma Oficial 083 Semarnat 2003, a la Ley General para la Prevención y Gestión Integral de los Residuos”, continuó, entre otros puntos.

“Y lo más grave, cayendo en desacato a sentencias judiciales firmes que han ordenado su clausura, ese basurón recibe más de 600 toneladas de basura diarias, genera lixiviados que contaminan suelo y agua y afecta directamente la salud de comunidades enteras que viven alrededor, no es una opinión política, es un hecho documentado en juicios, resoluciones y peritajes”.

Recordó que en esa misma Sala de Cabildo el 13 de noviembre del 2025 la Presidenta Municipal se comprometió públicamente a instalar mesas de trabajo para atender el tema del relleno sanitario, instruyó al Secretario del Ayuntamiento para ello, lo cual quedó asentado en actas, pero hasta hoy esas mesas no existen o no ha sido invitada a ellas.

“Mientras tanto se aprobó la compra de un terreno por 10 millones de pesos que nunca se concretó, se anunció una inversión estatal de 100 millones de pesos que después fueron canceladas sin explicación técnica ni jurídica, el basurón sigue ahí creciendo, contaminando y enfermando, entonces yo pregunto y lo hago con respeto institucional, pero con firmeza política ¿De qué derecho a la ciudad hablamos si no garantizamos algo tan básico como una disposición final de residuos conforme a la ley?”, subrayó.

Ahí el regidor por Morena, Geovani Gamaliel González Zataráin, también enfatizó que en Mazatlán urge contar con un nuevo Panteón Municipal para que las familias no tengan que ir a sepultar a sus seres queridos fallecidos hasta el panteón de Villa Unión ante la falta de espacios en los camposantos municipales en esta ciudad que solamente cuentan con espacios ya concesionados o que las familias cuentan con ellos por tradición de varios años.

La Alcaldesa Estrella Palacios Domínguez reiteró que para este 2026 se tiene un apartado de proyectos especiales en el Presupuesto de Egresos donde se están dejando recursos económicos para proyectos que necesita la ciudadanía y se va seguir trabajando para que se pueda llevar a cabo.

“A nosotros nos quedan dos años más, la regidora del PRI decía que más de una década, llevan muchísimas administraciones pasadas, incluyendo administraciones priistas que no han podido resolver el tema (de contar con un relleno sanitario) y por supuesto que en esta administración desde que iniciamos estamos ocupados en ver opciones, en hacer todos los estudios, análisis y tener también un presupuesto”, continuó Palacios Domínguez.

“Que eso es importante decirlo, el año pasado 2025 terminamos con finanzas sanas y este año 2026, de acuerdo con la proyección que tenemos en nuestro Presupuesto de Egresos ya tenemos contempladas esas obras que son tan importantes para los mazatlecos y estoy segura que habremos de concretar en los dos años que nos quedan todavía”.

Precisó que se tienen recursos económicos destinados para estudios, para compra de predios en caso de que sea necesario, se están haciendo los proyectos ejecutivos y también se estará tocando puertas en el Gobierno Federal, ya se hizo ante el Gobierno Estatal y el Gobernador lo ha manifestado él mismo de que está en la mejor disposición de ayudar a Mazatlán con los proyectos que sean necesarios.