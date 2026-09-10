Aprueba Cabildo de Mazatlán citar a comparecer al gerente de Jumapam

El Cabildo de Mazatlán aprobó citar a comparecer en su próxima sesión ordinaria al gerente general de la Jumapam para que informe de la situación que guardan los servicios que brinda esa paramunicipal y las acciones que se realizan para atender la problemática de las fallas que denuncia la población.

“Comparecencia que en este caso resulta de urgente y obvia resolución toda vez que las problemáticas señaladas no representan asuntos administrativos o de trámite, sino situaciones que inciden diariamente en la prestación se servicios públicos esenciales y que afectan directamente a miles de familias mazatlecas”, dijo la Regidora Maribel Chollet Morán al presentar el respectivo punto de acuerdo.

“La urgencia por lo tanto no la determina la agenda política de este Cabildo, la determina la ciudadanía que sigue esperando que le arreglen el drenaje, que le expliquen un cobro, que reparen su calle o que le proporcionen un medidor”.

En su intervención en asuntos generales de la sesión ordinaria de Cabildo de este jueves 10 de septiembre recalcó que administrar un servicio público no significa únicamente cobrar por él, también implica responder cuando este falla.

“Por lo anteriormente expuesto someto a consideración del pleno de este Cabildo el presente punto de acuerdo de urgente y obvia resolución, único; que este este H. Ayuntamiento de Mazatlán, Sinaloa acuerda citar a comparecer ante el pleno del Cabildo al gerente general de la Junta Municipal de Agua Potable y Alcantarillado de Mazatlán en la siguiente sesión ordinaria de Cabildo que tendrá lugar el día 24 de septiembre del 2026”, precisó.

“A efecto de que se informe, explique y responda directamente ante este cuerpo colegiado respecto de la situación actual que guarda la prestación de los servicios de agua potable, alcantarillado y saneamiento en el municipio, así como de las principales problemáticas, quejas ciudadanas relacionadas con la operación del organismo”.

Precisó que en la comparecencia deberá presentarse el funcionario, en este caso el actual gerente general Jorge Guadalupe González Naranjo, con información objetiva, verificable, documentada y suficiente que permita a las y los integrantes del Cabildo conocer el estado que guarda la prestación de los servicios a su cargo en este organismo, la causa de las problemáticas señaladas, los mecanismos de atención existentes y particularmente las acciones concretar que se están emprendiendo para corregir las deficiencias señaladas.

“Así mismo, deberá proporcionar la información y documentación necesaria para garantizar la debida información y rendición de cuentas ante este Honorable Ayuntamiento”, subrayó.

Ante las solicitudes para que funcionarios de la administración municipal comparezcan ante el pleno del Cabildo el Regidor morenista Heriberto Reséndiz Hernández pidió que las reuniones sí se hagan en el Cabildo en mesas de trabajo, pero que no sean abiertas porque el pueblo no entiende lo que ahí se trata.

“No por traer a un funcionario a que comparezca se le va solucionar los problemas a la ciudadanía, nosotros somos gobierno, nosotros tenemos que ponernos de acuerdo aquí a trabajar con ellos, los directores, así nos lo hizo ver Maribel Chollet desde un principio y yo estoy de acuerdo en eso”, añadió Reséndiz Hernández.

“Porque venir a evidenciar y a cuestionar a un director podemos hacerlo nosotros aquí, la ciudadanía no va a entender lo que nosotros vamos a discutir aquí”.