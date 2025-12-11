Aprueba Cabildo de Mazatlán convocatoria a organizaciones para obtención de apoyos para el 2026

El Cabildo de Mazatlán aprobó este jueves en su sesión ordinaria la convocatoria a Organizaciones de la Sociedad Civil para que se registren para la obtención de apoyos para el ejercicio fiscal del 2026.

“Estamos buscando que sea por lo mismo que el año pasado, eso ahorita lo estamos apenas en diálogo con los compañeros y compañeras regidoras, regidores y la Síndica Procuradora, porque va quedar establecido en la próxima Ley de Egresos”, precisó la Alcaldesa Estrella Palacios Domínguez tras la sesión ordinaria y en entrevista.

“En la convocatoria que se está lanzando el día de hoy lo que buscamos es que todas las OSC que participen sean asociaciones con un gran sentido social, humanitarias y que se fijen atención en las causas, en realidad es lo que queremos estar ayudando a aquellas asociaciones que tengan interés por mejorar a Mazatlán en todos los sentidos”.

Por ello reiteró que tras la publicación de la convocatoria se pueden registrar del 5 al 16 de enero y el próximo 2 de febrero se va decir quienes son las que sean designadas para recibir el apoyo.

“Y les repito, buscamos OSC que apoyen a grupos vulnerables, con perspectiva de género, sustentabilidad o apoyo humanitario que eso es lo que este Cabildo Municipal está buscando que se integren aquí”.

En la sesión ordinaria la Síndica Procuradora, Minerva Osuna Zavala, también presentó a los integrantes del Cabildo y por escrito su primer informe de trabajo, donde dijo que durante este periodo se consolidaron a las áreas de contraloría social y auditoría de obra como pilares de vigilancia, responsabilidad y cercanía con la ciudadanía.

“Fortalecimos la supervisión de obras públicas y ampliamos de manera significativa la capacitación de los Comités de Contraloría Social, quienes representan la voz ciudadana en la vigilancia del uso adecuado de los recursos públicos”, expresó Osuna Zavala.

“Gracias a este esfuerzo en conjunto se superaron ampliamente las metas de supervisión y formación alcanzando niveles sin precedentes y fortaleciendo una cultura de corresponsabilidad entre el Gobierno y la sociedad”,

La Presidenta Municipal agradeció y felicitó a la Síndica Procuradora por la presentación de su informe de labores 2024-2025.

“Felicitarla sobre todo en todo lo que corresponde a sus acciones en Contraloría Social, Auditoría de Obras, en Departamento Jurídico, Contable y Financiero usted ha sido siempre una persona vigilante, una funcionaria comprometida con este proyecto y la felicito enormemente”, añadió Palacios Domínguez.

“Sobre todo quisiera destacar la participación de Mazatlán en el Premio Estatal de Contraloría Social que logramos el primer lugar y a nivel nacional el segundo lugar, también debo decirles que este comité que fue conformado por puras mujeres de la calle Osa Menor, de Villa Galaxia, pues estuvieron enormemente apoyadas y supervisadas por la arquitecta Minerva Osuna, nuestra Síndica Procuradora, quienes están muy contentas de haber recibido este reconocimiento”.

Reiteró que eso habla de la rendición de cuentas, de la transparencia con la que se maneja el recurso público y sobre todo de la participación ciudadana que debe imperar en todas las obras de Gobierno.