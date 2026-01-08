Aprueba Cabildo de Mazatlán descuento de hasta 40% en pago de Predial a empresas

Tras dar a conocer que hasta el momento se llevan recaudados 31 millones de pesos por el pago del Predial, la Alcaldesa Estrella Palacios Domínguez precisó que este jueves el Cabildo de Mazatlán aprobó estímulos fiscales de hasta 40 por ciento de descuento en el pago del Predial de terrenos donde se encuentran ubicadas empresas.

“Llevamos 31 millones de pesos recaudados y bueno, esta es la primer semana apenas, les recordamos los descuentos que tenemos, de aquí hasta el 28 de febrero tenemos 10 por ciento de descuento por pronto pago, 50 por ciento de descuento en casa habitación y 80 por ciento para jubilados y pensionados, entonces los invitamos a que aprovechen estos descuentos”, añadió Palacios Domínguez.

“El día de hoy acabamos de aprobar un estímulo fiscal de hasta 40 por ciento de descuento en pago de Predial a personas físicas o morales propietarias de predios donde se encuentran ubicadas empresas comerciales, industriales o de servicios”.

En entrevista precisó que los propietarios de esos predios no necesitan permisos extraordinarios, solamente requieren una constancia de uso de suelo y constancia de no adeudo.

“Esto es para apoyar a las empresas mazatlecas que le han apostado porque nuestro puerto se siga desarrollando y también les recuerdo que tenemos 21 módulos para recaudar el Predial, lo pueden hacer en los diferentes lugares que se tienen por toda la Ciudad, en la página oficial del Ayuntamiento de Mazatlán pueden ver todos estos módulos”, reiteró.

También en Palacio Municipal, en las cajas de Ingreso, continuó, y también pueden hacer sus pagos en línea, la página es servicios.mazatlan.gob.mx/predial, ahí pueden hacer también sus pagos que van a estar las promociones hasta el 28 de febrero para que todos puedan pagar el Predial.

“Y aprovecho para agradecer a todos los mazatlecos que son muy responsables en sus pagos del Predial, desde el 2 de enero que hicimos y abrimos las cajas han estado ahí pagando puntualmente y aprovechando los descuentos y se está viendo reflejado en la recaudación que les repito, llevamos ya 31 millones de pesos”, expuso.