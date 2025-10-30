$!Aprueba Cabildo de Mazatlán descuentos en multas y recargos de impuestos por ‘El Buen Fin’

MAZATLÁN._ Descuentos en pagos de multas y recargos en impuestos por “El Buen Fin” aprobó este jueves el Cabildo de Mazatlán en sesión extraordinaria.

“Tenemos hasta el 50 por ciento de descuento en multas y recargos del ISAI (Impuesto Sobre Adquisición de Inmuebles) del 10 de noviembre al 9 de diciembre; también hasta el 50 por ciento de descuento en multas y recargos de Tránsito, Comercio y Ecología, esto del 10 de noviembre al 9 de diciembre”, precisó la Alcaldesa Estrella Palacios Domínguez.

“Y hasta el 100 por ciento de descuento en multas y recargos en Predial, Recolección de Basura, Mercados, Alcoholes y Uso de vía pública en taxis, esto del 10 de noviembre al 9 de diciembre; y vamos a tener también un segundo periodo que también será hasta el 100 por ciento de descuento en multas y recargos por todos los rubros que ya les dije anteriormente, esto será del 10 de diciembre al 8 de enero del 2026”.

Por ello, la Presidenta Municipal invitó a la ciudadanía a aprovechar los descuentos en pagos de impuestos, multas y recargos en mención que se tiene por “El Buen Fin”.



Reconocen a trabajadores de la administración municipal

En la sesión extraordinaria de este jueves también se entregaron reconocimientos a 79 trabajadoras y trabajadores de las diferentes dependencias de la administración municipal, a quienes se les agradeció por el esfuerzo y dedicación que realizan diariamente.

“Queremos reconocer a quienes todos los días hacen que el Ayuntamiento siga avanzando: nuestros trabajadoras, nuestros trabajadores sindicalizados. Esto es un agradecimiento a su esfuerzo y compromiso porque en este Gobierno celebramos el valor del trabajo bien hecho, la responsabilidad y la dedicación con la que sirven a la ciudadanía”, expresó la Alcaldesa.

Uno a uno, los trabajadores de las diferentes áreas como del Cabildo Municipal, del Órgano Interno de Control, de la Dirección de Planeación del Desarrollo Urbano Sustentable y la Secretaría de Seguridad Pública Municipal, por mencionar algunas, pasaron a recoger su reconocimiento de manos de Estrella Palacios Domínguez.