Aprueba Cabildo de Mazatlán dictámenes en materia social, laboral, educativa y comercial

Durante la más reciente sesión ordinaria del Cabildo de Mazatlán, se aprobaron por unanimidad distintos dictámenes y acuerdos relacionados a reconocimientos ciudadanos, movimientos administrativos en mercados municipales, resoluciones de jubilación y pensión, así como convocatoria para honrar la labor del magisterio.

En esta sesión ordinaria, la cual fue encabezada por el Secretario del Ayuntamiento, Moisés Ríos Pérez, en representación de la Alcaldesa Estrella Palacios Domínguez, los regidores aprobaron dictámenes de la Comisión de Trabajo y Previsión Social, la Comisión de Rastros, Mercados y Centrales de Abastos, así como las convocatorias a la medalla Jornadas Heroicas 2026 y el Reconocimiento al Mérito Docente.

En el tema correspondiente a la Comisión de Trabajo y Previsión Social, se aprobó la jubilación de tres trabajadores del Ayuntamiento de Mazatlán que cumplieron con su periodo laboral establecido, así como una pensión por retiro y una más por viudez, reconociendo los años de servicios brindados a la administración municipal.

Durante esta misma sesión, en la Comisión de Rastros, Mercados y Centrales de Abastos se autorizó una cesión de derechos y dos cambios de giro en locales del Mercado Municipal Ricardo Flores Magón, así como un cambio de giro en un local perteneciente al Mercado Municipal José María Pino Suárez.

Asimismo, avalaron el dictamen relacionado a la convocatoria para la Medalla Conmemorativa “Jornadas Heroicas 2026”, que será publicada del 13 al 20 de marzo del año en curso.

Esta distinción tiene como finalidad el reconocer y rendir homenaje al ciudadano o ciudadana que lleve a cabo obras altruistas a beneficio de la comunidad, educación, salud, cultura, participación ciudadana, cuidado al medio ambiente o filantropía en Mazatlán.

Además, se aprobó la publicación de la convocatoria para que docentes, integrantes del sector educativo y la sociedad en general propongan a docentes con méritos destacables para recibir un reconocimiento durante la celebración del Día del Maestro, así como el grabar sus nombres en el Monumento al Maestro.