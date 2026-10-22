Aprueba Cabildo de Mazatlán donación de terrenos para Jardín de Niños y Primaria en Fraccionamiento CVive

De manera unánime el Cabildo de Mazatlán aprobó este jueves la donación de terrenos para la construcción de un Jardín de Niños y una Escuela Primaria en el Fraccionamiento CVive, para garantizar la educación a menores de familias desplazadas por la violencia.

En la sesión ordinaria se aprobó la desincorporación de dichos predios del Ayuntamiento de Mazatlán de dominio público e incorporación a dominio privado a favor del Gobierno del Estado para que a través de la Secretaría de Educación Pública y Cultura se realice la construcción y operación de dichos planteles educativos.

La Alcaldesa Estrella Palacios Domínguez manifestó que estas aprobaciones son muy importantes.

"Hace poquito estuvo nuestra Gobernadora Graciela Domínguez, se repartieron 60 lotes para personas que necesitan vivienda y bueno, ahora con esta donación que acabamos de hacer por parte del Cabildo, por unanimidad, se va a tener una escuela (Primaria) y un Jardín de Niños en el CVive", añadió Palacios Domínguez en entrevista.

"Entonces, acciones como esas son las que motivan todos los días a seguir trabajando, a seguir luchando".

La semana pasada la Gobernadora del Estado acudió a dicho fraccionamiento, ubicado al noreste de la ciudad, para entregar lotes a 60 familias e informó que se construirá un Jardín de Niños y una Escuela Primaria en ese lugar para garantizar la educación para las niñas y niños de las familias desplazadas por la violencia en la región que radican en esa zona de Mazatlán.