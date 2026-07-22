Aprueba Cabildo de Mazatlán entre polémica reformas contra reelección, nepotismo y elección judicial

Entre polémica fueron aprobadas este miércoles por mayoría en el Cabildo de Mazatlán reformas a la Constitución de Sinaloa para armonizarlas con la Constitución del País en contra de la reelección, el nepotismo y tope presupuestal del Poder Legislativo, así como para posponer del 2027 al 2028 la elección de jueces, magistrados y ministros del Poder Judicial.

Uno de los puntos que se sometió a votación fue el de reformar y adicionar diversas disposiciones de la Constitución Política del Estado de Sinaloa para armonizar con la Constitución federal en materia de no reelección nepotismo, topes presupuestarios del Poder Legislativo, que fue leído por el Secretario del Ayuntamiento de Mazatlán, Moisés Ríos Pérez.

“Para que funcione el sistema representativo se requiere que la sociedad tenga un mínimo de condiciones objetivas que hagan que todos los ciudadanos se encuentren en posibilidades reales de ser representantes reales de sus ciudadanos o bien de escoger con conocimiento de causa a sus representantes”, añadió Ríos Pérez, entre otros puntos.

“En cualquier caso es necesario que si la sociedad no tiene un mínimo de homogeneidad todos los sectores del complejo social se encuentren representados por lo menos en alguna proporción, la Constitución local armonizada con la Constitución federal hace posible la participación popular del régimen democrático haciendo viable la estabilidad de un Gobierno legal y legítimo con el apoyo de las fuerzas sociales y aceptado por la opinión pública, pero capaz, por su organización constitucional, de sostener el Gobierno que ella misma constituye”.

Al respecto la Regidora y presidenta del PRI en Mazatlán, Maribel Chollet Morán, manifestó que aprovechó dicho espacio de la sesión extraordinaria de Cabildo para reconocer la importancia de combatir el nepotismo, fortalecer la confianza ciudadana en las instituciones democráticas es hoy por hoy un deber, pero sobre todo una demanda de la sociedad.

“Sin embargo, también considero importante y necesario resaltar y advertir que la eliminación de la reelección inmediata plantea retos importantes para nuestro sistema democrático, no fue casual el que se hubiera determinado que la reelección fuera una práctica democrática en nuestro país y para muestra un botón, por qué la importancia de la profesionalización en el quehacer de la política, pero sobre todo en la parte política administrativa”, subrayó Chollet Morán.

“Porque el ciudadano tiene la oportunidad de elegir y de reelegir a todos aquellos que hayan dado resultados positivos, no que hayan generado desorden, desastre político y administrativo y luego vayan a la búsqueda de un espacio (nuevo), ahí está la ciudadanía que es la máxima en el voto directo, eliminarla de manera absoluta corre el riesgo de debilitar la profesionalización de los gobiernos y de fortalecer en cambio la dependencia de las dirigencias partidistas en la definición de candidaturas”.

Ahí también se aprobó lo referente a reformas a la Constitución Política del Estado de Sinaloa aprobadas el 18 de marzo del 2025 que establecían realizar elecciones de jueces, magistrados y ministros en junio del 2027 para aplazarlas al primer domingo de junio del 2028, como ya fue aprobado por el Congreso de la Unión y se requiere la aprobación de los congresos estatales, que a su vez necesitan la aprobación de la mayoría de sus municipios.

“Con este decreto de votación de jueces, magistrados y ministros se pospone del 2027 para efectuarse el primer domingo de junio de 2028, como consecuencia los actuales jueces, magistrados y ministros que debían concluir en el 2027 permanecerán en funciones hasta 2028”, expuso el Secretario del Ayuntamiento de Mazatlán.

“La intención de mover los comicios hasta 2028 tiene como objetivo evitar la saturación de las boletas, por experiencia de la primera elección judicial del 2025 el Gobierno busca rediseñar las boletas electorales para que sean más sencillas y legibles para la ciudadanía, reduciendo la enorme cantidad de candidaturas simultáneas”.

En este punto la Regidora Chollet Morán recalcó que desde el PRI se reconoce la importancia de brindar certeza jurídica y condiciones adecuadas para cualquier reforma constitucional de gran magnitud, sin embargo, no se puede dejar de señalar que el hecho de modificar esta reforma apenas unos meses después de su aprobación deja en evidencia las deficiencias de planeación y las advertencias que desde un inicio realizaron especialistas, organismos electorales y diversas fuerzas políticas.

“La pregunta es inevitable: ¿si la Reforma Judicial era tan sólida y estaba lista para transformar la justicia en nuestro país por qué hoy necesita ser corregida y lanzan una propuesta nuevamente?, la respuesta parece clara: porque se impulsó una reforma de enormes dimensiones sin el consenso, la planeación y el análisis técnico que una modificación de esta naturaleza exigía, la justicia no puede construirse sobre la improvisación ni sobre cambios constantes al diseño constitucional”, recalcó Chollet Morán, entre otros puntos.

Por su parte la Regidora y presidenta de Movimiento Ciudadano en Mazatlán, Mylai Quintero Beltrán, dijo coincidir con Chollet Morán pues es preocupante que una reforma hecha hace apenas unos meses tenga que ser modificada nuevamente.

“Esto abre el cuestionamiento sobre la calidad del trabajo legislativo realizado: ¿se aprobó con deficiencias técnicas, sin un análisis suficiente o responde ahora a nuevas circunstancias de carácter político?, las reformas constitucionales no deben de hacerse por ensayo y error ni adecuarse a las coyunturas políticas del momento, la Constitución debe brindar certeza , estabilidad y seguridad jurídica a las instituciones y a la ciudadanía”, recalcó Quintero Beltrán.

En la sesión extraordinaria de Cabildo realizada este miércoles también se aprobó la condonación de multas y recargos hasta un 100 por ciento para todos aquellos contribuyentes morosos que presenten adeudos del Impuesto Sobre Adquisición de Inmuebles, en un periodo del 22 de julio al 20 de agosto del 2026.