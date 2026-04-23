Aprueba Cabildo de Mazatlán homenaje a tres maestros el próximo 15 de mayo

De manera unánime el Cabildo de Mazatlán aprobó este jueves realizar un homenaje público e inscribir sus nombres en el Monumento al Maestro el próximo 15 de mayo a la profesora Leticia Clara Andreina Troncozo Martínez y a los profesores Antonino Lerma Guerra y Carlos Saúl Camarena González.

“Las tres propuestas que cumplieron todos los requisitos legales, además de haber sido las mejores evaluadas por la Comisión de Educación y que por lo tanto acuerdo otorgar el reconocimiento y homenaje público, así como la inscripción de sus nombres en el Monumento que para tal fin se ha destinado a la y los distinguidos maestros: profesora Leticia Clara Andreina Trncozo Martínez, profesor Antonino Lerma Guerra, profesor Carlos Saúl Camarena González”, dijo el Coordinador de la Comisión citada, Regidor Rafael Mendoza Zataráin.

“Quienes cumplieron ampliamente con los requisitos establecidos en la convocatoria correspondiente con méritos y trayectoria suficientes para que este H: Ayuntamiento del Municipio de Mazatlán les brinde el reconocimiento y homenaje público el próximo 15 de mayo”.

Al leer el dictámen respectivo el Regidor Mendoza Zataráin agregó que también se autoriza a la Secretaría del Ayuntamiento de Mazatlán para que a la brevedad dé a conocer públicamente los nombres seleccionados a través de los medios oficiales institucionales y se convoque a familias, amigos, compañeros y público en general para que estén enterados y participen de este homenaje.

Como cada año en la celebración del Día del Maestro la inscripción de los nombres se realizará en el Monumento a los Maestros Distinguidos que se ubica entre la Calle Rigoberto Lewis y la Avenida Miguel Alemán Poniente, en el Centro de la Ciudad.