Aprueba Cabildo de Mazatlán iniciativa para proteger a los animales del maltrato y la crueldad

Una iniciativa que busca proteger a los animales del maltrato y la crueldad, garantizar la salud y el bienestar físico y emocional, fomentar la empatía y la compasión hacia los animales, fue presentada este jueves en la sesión extraordinaria de Cabildo de Mazatlán.

”La presente iniciativa tiene por objeto proteger a los animales del maltrato y la crueldad, garantizar la salud y el bienestar físico y emocional, fomentar la empatía y la compasión hacia los animales, promover la responsabilidad y el respeto hacia los animales”, expuso el Secretario del Ayuntamiento de Mazatlán, Moisés Ríos Pérez, al dar lectura a la iniciativa en la sesión.

”Asimismo esta iniciativa se inscribe en la necesidad de reconocer el carácter sintiente de los animales para el consecuente reconocimiento de sus derechos como un esfuerzo de la naturaleza de quien la activa que pondera su protección elevando al rango de orden constitucional en el contexto de nuestra entidad federativa”.

Recalcó que es necesario vincular a los animales con el derecho de la protección de la vida a recibir un trato digno y a que se garantice la protección a su integridad y conservación.

”Resulta imperativo que en el desarrollo de la legislación ordinaria de nuestro estado los conceptos técnicos y las políticas públicas que se generen a partir de los mismos se actualicen para reflejar el espíritu garante del bienestar de las especies animales en apego a la norma de la bioética”, subrayó Ríos Pérez.

”Frente a los derechos de los animales es pertinente establecer obligaciones, deberes interactivos para que las personas físicas y morales, a fin de que, de manera vinculada con su existencia de los animales sean partícipes en su protección y conservación, pero sobre todo en el respeto y su dignidad y a la vida”.

El dictamen fue aprobado por unanimidad de los presentes.

Previamente la Presidenta Municipal, Estrella Palacios Domínguez, manifestó que el bienestar es un tema que está en la agenda del Gobierno que encabeza, el Cabildo está apoyando mucho.

”Tenemos una propuesta del Congreso del Estado a los cabildos municipales donde más adelante se va a proponer que se tenga un Regidor que sea protector del bienestar animal, entonces ahorita solamente estuviéramos votando si estamos de acuerdo, no se va hacer la votación todavía, solamente en tener esa iniciativa y yo estoy segura que el día de hoy tendremos grandes resultados en Cabildo”, expresó Palacios Domínguez.