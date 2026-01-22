Aprueba Cabildo de Mazatlán iniciativa para reconocer a la comunidad indígena Monte Sinaí

El Cabildo de Mazatlán aprobó este jueves por unanimidad una iniciativa que será enviada al Congreso del Estado para que se reconozca a la comunidad indígena Monte Sinaí, ubicada en la comunidad de La Amapa, en la Sindicatura de Villa Unión y se puedan gestionar apoyos para la misma.

“Es una comunidad que está asentada en La Amapa, en Villa Unión y que ya tenemos todo el año pasado trabajando para lograr mandar esta iniciativa al Congreso y estamos muy contentos de que haya sido aprobada por unanimidad ya que sería la primer comunidad indígena que tuviéramos aquí en Mazatlán”, expresó la Alcaldesa Estrella Palacios Domínguez tras la sesión ordinaria de Cabildo donde se aprobó esta iniciativa.

“Quiero decirles que estoy muy agradecida con todas las personas que estuvieron a cargo de esta encomienda, sobre todo también mencionar que el año pasado 2025 fueron a tomar evidencias por parte del INAH (Instituto Nacional de Antropología e Historia) para ver la forma de vida y también la preservación de la lengua de esta comunidad indígena que hablan tlapaneco, mixteco y náhuatl”.

Por ello reiteró estar muy emocionada de que en el apartado 11 del artículo 4 de la Ley que establece el Catálogo de Pueblos y Comunidades Indígenas del Estado de Sinaloa se presente esta iniciativa y se visibilice que potencialmente se pueda tener la primera comunidad indígena reconocida oficialmente en este municipio.

“Que al darse la aprobación por parte del Congreso ya podrían aspirar a tener recursos de índole federal para que ellos puedan desarrollarse como comunidad, (son) 200 habitantes que viven ahí, ya hemos tenido muchas reuniones con ellos todo el 2025, realmente es algo que ellos están muy contentos de que si el Congreso del Estado lo aprueba sería la primera comunidad indígena que tuviéramos aquí”, explicó.

Con la aprobación de hoy se autorizó a la Alcaldesa y al Secretario del Ayuntamiento de Mazatlán para remitir esta iniciativa al Congreso del Estado para su votación y en caso de su aprobación sea publicada en el periódico Oficial del Estado de Sinaloa para su entrada en vigor correspondiente.