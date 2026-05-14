Aprueba Cabildo de Mazatlán jubilación de siete policías municipales

El Cabildo de Mazatlán aprobó la jubilación de siete policías municipales y de dos trabajadores más del Gobierno Municipal, entre otros dictámenes presentados en la sesión ordinaria realizada la mañana de este jueves.

”El dictamen de jubilación en favor del trabajador Óscar Omar Covarrubias Negrete, siete dictámenes por retiro y/o jubilación en favor de los trabajadores policiales Benjamín Muñoz González, Daniel Salazar Acosta, Francisco Javier Sánchez Velarde, Gullermo Enrique Díaz Reyes, José Raúl García Cárdenas, Juan Manuel López Martínez y Santos Guadalupe Velarde Peralta”, expuso el Coordinador de la Comisión de Hacienda del Cabildo, Jesser Yael Martínez Sotero.

“Y por último un dictamen de pensión por invalidez a favor del trabajador José Francisco Granados Garcés, quienes cumplieron con los requisitos para que se les considere la jubilación y/o pensión que se les otorga”.

En la sesión realizada de las 10:00 a poco después de las 11:00 horas también fue aprobada la minuta de reforma constitucional en materia de lenguaje incluyente para fortalecer una comunicación más igualitaria, respetuosa y representativa.

Además se aprobó la construcción del Fraccionamiento Altazia ubicado al sur del poblado de El Habal, en el terreno denominado La Cabaña, bajo el régimen de condominio con una superficie de 353 mil 370 metros cuadrados, entre otros puntos.