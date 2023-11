“En el 2023 traíamos 3 mil 90 millones 941 mil 982.01 contra 3 mil 419 millones 192 mil 876.47 de este año, es decir, un incremento del 10.62 por ciento para este 2024”, continuó Alcaraz Conde.

Ya en entrevista el Alcalde Édgar González Zataráin dijo que aunque se tendrá un incremento del 10.62 por ciento se verá cómo inicia el 2024 con el tema inflacionario y ver qué tanto va impactar con el tema de prestaciones sociales, los gastos de salarios y prestaciones.

El Presupuesto de Egresos para el 2024 se prevé que sea igual que el de ingresos y se priorizará la inversión en la rehabilitación de drenaje, se continuará con ello, en el 2023 fue el rubro con mayor presupuesto y el próximo año va ser la misma dinámica.

“Todavía no lo hemos aprobado, no puedo hablar de algo tan así, pero sí de una propuesta que en lo personal yo estoy haciendo con los regidores y los regidores están conscientes con la situación que se vive en Mazatlán en el tema del drenaje, eso (el monto de la propuesta) todavía se va analizar con los regidores porque es una misma cobijita que hay que jalar de un lado, ver qué le quitamos, a qué le damos, a qué no le vamos a dar”, continuó.

“Siempre el tema del presupuesto se presenta así medio complicado el poder jalar un poquito demás y descubrir a alguien o descuidar algún tema, pero sí va ser mayor el presupuesto para el tema del drenaje, y aclaro, mayor pero insuficiente, ese tema no va ser suficiente, requiere de muchos años, este año estamos ya sobre los 160 millones entre la participación del Estado, Jumapam y Gobierno Municipal, posiblemente cerremos alrededor de 180 millones de aquí al cierre de diciembre en ese rubro”.

Añadió que para llegar a la meta de estabilizar el tema del drenaje se requieren más o menos 700 millones de pesos, por lo que se busca hacer la bolsa y conjuntarla con el Gobierno del Estado y la Junta Municipal de Agua Potable y Alcantarillado de Mazatlán para ver hasta dónde se puede llegar.

“Yo qué quisiera, llegar a los 700 millones de pesos, vamos a ver hasta dónde nos permite, no llegamos (a los 700 millones), porque es imposible, son muchos recursos, pero sí ver la manera de subir el presupuesto comparativamente con el 2023 hasta donde nos alcance el tema de la cobertura y sobre todo del apoyo estatal”, reiteró el Presidente Municipal.

“Sí nos va apoyar (el Gobernador), ya lo he venido diciendo, este año nos apoyó, pero el año que entra nos va apoyar más fuerte, ya lo ha venido diciendo y obviamente ya presentamos allá en Obras Públicas los proyectos principales en materia de drenaje”.