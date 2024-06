También se busca eliminar las negociaciones en “lo oscurito”, pues solo se quedan en unas cuantas manos sin beneficiar a todos los trabajadores, por lo que en las mesas de trabajo podrían participar todas las personas que integran este sindicato.

“Qué es lo que no quieren, que se sepa qué se negocia, y qué queremos nosotros, que se sepa lo que se negocia con el Sindicato, que la ciudadanía sepa, que ustedes los medios sepan, que los trabajadores sepan qué se negocia porque muchas ocasiones se negocian solamente cosas para el comité y no para los trabajadores”, enfatizó González Zataráin.

“Hay muchos trabajadores que no saben a quién se le dan los tabuladores, los beneficios escalafonarios, hay trabajadores que están esperando toda una vida para un escalafón, no se les da, se le sigue dando a los mismos, lo que queremos es que se transparente, que la ciudadanía lo sepa, que los medios de comunicación lo sepan, que no sea a discreción, ya lo hicimos en la práctica dos años: 2022, 2023 y lo único que queremos pues cómo puedes tú ofenderte que las cosas se hagan transparentes, eso no puede ofender a nadie”.

Tras la aprobación de estas modificaciones al Reglamento del Gobierno Municipal de Mazatlán, el Observatorio Ciudadano de Mazatlán, que a partir de ahora éstas no será un ejercicio ciudadano, sino una norma para el Cabildo y sus comisiones.

“Como Organización celebramos este importante paso de beneficio social en el marco de una rendición de cuentas más real valoramos también la voluntad política de todos los miembros del Ayuntamiento para que estos cambios sean hoy una realidad que marcarán un precedente de buenas prácticas a las futuras administraciones”, agregó el OCM en un comunicado de prensa.